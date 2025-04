Impôts : les dates importantes à retenir pour l’année 2025

L’année fiscale 2025 s’annonce riche en échéances pour les contribuables français. Entre déclarations de revenus, paiements d’impôts locaux et ajustements du prélèvement à la source, voici un aperçu des dates clés à noter pour éviter les oublis.

Début des crédits d’impôts et prélèvements dès janvier

Dès le 15 janvier 2025, certains foyers bénéficieront d’un versement anticipé des crédits d’impôts. Ce coup de pouce concerne notamment les dons aux associations, l’emploi d’une aide à domicile, la garde d’enfants, ou encore les travaux éligibles à MaPrimeRénov’. Un acompte de 60 % sera versé en janvier, tandis que le solde arrivera à l’été après la déclaration des revenus.

C’est également en janvier que commencent les prélèvements mensuels pour ceux ayant opté pour la mensualisation de la taxe foncière ou d’autres impôts. Les contribuables non mensualisés doivent anticiper ces prélèvements effectués chaque 15 du mois, en particulier pour les travailleurs indépendants et les revenus non salariaux.

Printemps : déclaration des revenus

La traditionnelle déclaration des revenus commence entre mi-avril et début juin. Les dates exactes seront précisées par l’administration fiscale, mais il est important de noter que la déclaration papier doit être effectuée plus tôt que celle en ligne. Tout retard expose les contribuables à des pénalités.

Cette période est également celle de la déclaration des biens immobiliers, une obligation introduite en 2024 pour indiquer l’usage des locaux (résidence principale, secondaire, ou location). Si votre situation a changé, vous devez le déclarer avant le 1ᵉʳ juillet 2025.

Septembre : ajustements et paiement de l’impôt sur le revenu

En septembre, l’administration fiscale met à jour le taux de prélèvement à la source, ajusté en fonction des revenus déclarés au printemps. Les éventuels soldes d’impôt sur le revenu doivent être réglés avant le 15 septembre pour les paiements non dématérialisés, ou avant le 20 septembre pour les règlements en ligne. Les prélèvements supérieurs à 300 euros sont répartis en quatre échéances, la première ayant lieu le 25 septembre.

Automne : taxes locales

L’automne marque les échéances pour la taxe foncière, à payer avant le 15 octobre pour les paiements non dématérialisés, et jusqu’au 20 octobre en ligne. La taxe d’habitation, qui subsiste pour les résidences secondaires ou vacantes, doit être réglée en décembre.

Remboursements et corrections

Les remboursements des trop-perçus d’impôts débutent à fin juillet, pour les foyers ayant été prélevés au-delà de leurs obligations. Les corrections des déclarations de revenus seront possibles jusqu’en décembre, mais il est conseillé d’agir rapidement pour éviter des ajustements complexes. En suivant ce calendrier fiscal précis, les contribuables peuvent anticiper leurs obligations tout en maximisant leurs avantages fiscaux.