Vol de données à Pôle emploi : que faut-il faire si vous faites partie des 4 millions d’allocataires touchés ?

L'attaque subie par Pôle emploi, il y a quelques jours, a secoué dix millions de Français inscrits auprès de cette plate-forme. Selon Pôle emploi, aucune donnée sensible n'a été compromise. Cependant, l'agence a depuis adressé des appels pour sensibiliser ses utilisateurs face à la situation, devenue critique. En tout, près de 4 millions de courriels ont été adressés aux victimes.

Pôle emploi a lancé des appels à la vigilance à 4 millions d'allocataires

Donc, la première chose à faire est de vérifier si l'on est victime de cette cyberattaque en vérifiant sa boîte mail. Si vous ne recevez rien, vous n'êtes donc pas concerné. Vos noms et prénoms, votre statut actuel ou ancien de demandeur d’emploi ainsi que votre numéro de sécurité sociale n’ont pas été volés. Toutefois, la vigilance doit rester de mise.

Si, en revanche, vous faites partie des victimes, il faut faire preuve de prudence. Vous faites partie des cibles idéales pour les tentatives d'hameçonnage. En effet, les cybercriminels pourraient récupérer vos données et essayer de vous arnaquer via des e-mails ou des appels téléphoniques. « Nous vous invitons toutefois à rester vigilant quant aux risques d’hameçonnage (« phishing ») ou de tentatives d’usurpation d’identité. Pour rappel, ne communiquez jamais vos identifiants et mot de passe par téléphone ou par mail, ni vos coordonnées bancaires : Pôle emploi ou tout autre organisme public ne vous les demanderont jamais », alerte Pôle emploi.

Les données compromises serviront aux cybercriminels comme appât pour tenter de soutirer de l'argent à d'éventuelles victimes. L'une des meilleures façons pour éviter les pièges en ligne est de ne pas se laisser presser par un « sentiment d'urgence ». Les fraudeurs cherchent souvent à créer ce sentiment d'urgence pour inciter leurs cibles à agir sans réfléchir. Il faut donc prendre son temps et relire le nom de domaine de l'expéditeur, le contenu du message pour s'assurer qu'il ne comporte pas de fautes d'orthographe ou d'incohérences. En relisant et en examinant attentivement les détails, vous pouvez éviter des erreurs coûteuses.