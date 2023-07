France : un nouveau département frappé sévèrement par les restrictions d’eau

Faisant face à un été particulièrement sec, la Gironde est en proie à une pénurie d'eau de plus en plus inquiétante. Une situation faisant suite à l'assèchement de plusieurs cours d'eau et ruisseaux et qui donne lieu à des prises de décisions drastiques de la part des autorités locales. Le préfet du département, Etienne Guyot, a décidé, le 13 juillet, du renforcement des coupures d'eau dans ces régions déclarées « en crise »

Des restrictions d'eau très sévères pour certaines zones

En France, il existe quatre différents niveaux d'alerte dans le cadre du plan sécheresse. Il s'agit des niveaux « vigilance », « alerte », « alerte renforcée » et « crise ». Chaque département de France est divisé en plusieurs zones, appelées bassins versants, dans le but de mieux adapter les restrictions d'eau à la situation et aux réserves d'eau de chacune de ces zones.

C'est ainsi que les bassins versants de la Virvée-Moron, de la Barbanne-Lavié-Palais, de la Gamage-Escouach et de la Gravouze-Durèze-Soulège ont été placés en « crise ». Ces zones de Gironde seront désormais soumises à de très fortes restrictions de l'usage de l'eau. En plus des espaces verts, il est à présent interdit d'arroser son potager ou son jardin entre 8 heures et 20 heures.

Les agriculteurs n'ont pas non plus le droit de prélever de l'eau pour irriguer leurs cultures. De même, il est interdit de remplir les piscines, qu'elles soient publiques ou privées, et de laver sa voiture. Quatre autres bassins versants sont placés en « alerte renforcée ». Il s'agit du Chenal du Gua-Deyre-Talais, du Gaillardon-Euille, du Fongaband-Langranne et de la Lidoire. Il y est interdit d'arroser les jardins et les pelouses durant la journée. Les prélèvements d'eau à usage agricole sont également limités. Comme pour le seuil « crise », le remplissage de piscines et le lavage de véhicules sont interdits.

🔴 Face à la sécheresse historique qui frappe la France et inquiète les agriculteurs, Emmanuel Macron a notamment appelé à la mise en place d'un «plan de sobriété sur l'eau» sur le modèle de la «sobriété énergétique», évoquant «la fin de l'abondance». https://t.co/RyKnuOPSpJ — Le Figaro (@Le_Figaro) February 25, 2023

D'autres zones de Gironde frappées de manière moins grave

Les bassins versants de la Laurina-Jalle de Ludon, du Lisos, de la Pimpine, de la Laurence et de l’Andouille sont placés en « alerte ». L'arrosage des potagers et des jardins y est interdit entre 13 heures et 20 heures. Concernant l'arrosage des pelouses, terrains de sport et espaces verts, il est interdit de 8 heures à 20 heures. Des restrictions concernent également le remplissage des piscines et le lavage à l'eau des véhicules. Enfin, l’axe Isle aval est placé en « vigilance », mais ne connaît, pour l'heure, aucune restriction spécifique.

Etienne Guyot, le préfet de Gironde, a justifié la prise de l'ensemble de ces mesures par la situation hydrologique et météorologique actuelle. Le débit des cours d'eau girondins inquiète tandis que leur niveau ne cesse de diminuer. Les autorités veilleront au respect de ces restrictions d'eau, qui concernent aussi bien les particuliers que les entreprises.