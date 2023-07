France : la Corse touchée par des incendies, plusieurs départements en alerte

La France, comme plusieurs pays du contour méditerranéen, est touchée par la hausse des températures. Elle connaît des chaleurs caniculaires qui accroissent considérablement les risques d'incendies. La Haute-Corse a d'ailleurs été touchée par un premier gros incendie le 25 juillet, qui a détruit quelque 200 hectares de forêt.

La situation est maitrisée, mais les risques sont toujours présents dans cette région et dans d'autres en France. En effet, deux incendies se sont également déclarés en fin de journée du 25 juillet dans les Bouches-du-Rhône. Ils ont été maitrisés en milieu de soirée.

La canicule favorise les départs des feux. Face à cette situation, 14 départements français sont placés en vigilance face aux feux de forêt, par Météo France ce mercredi 26 juillet.

Cependant, la plupart des départements font face à des risques jugés à risque modéré selon Météo France. D'autres font face à des risques plus élevés. La carte de Météo France évalue quotidiennement les risques d'incendies dans chaque département français en fonction de divers paramètres météorologiques (température, pluie, force du vent, humidité de l'air), mais aussi selon l'état de sécheresse de la végétation.

Elle révèle que ses alertes ne prédisent pas un départ de feux, mais elles mettent en garde contre le risque de début d'incendies. Alors que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, la vigilance est plus que jamais de mise.

Qui sont les départements concernés par l'alerte de Météo France ?

Pour ce mercredi 26 juillet, 11 départements, situés dans le sud-est, sont en alerte jaune. Trois départements sont en alerte orange face au risque « élevé » d'incendies. Il s'agit des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse.

Pour demain, jeudi 27 juillet,13 départements, majoritairement situés dans le sud-est, sont placés en alerte jaune par Météo France. Par ailleurs, les départements des Bouches-du-Rhône et du Var restent en alerte orange face au risque « élevé » d'incendies.

Il faut dire que face aux risques d'incendies, des mesures obligatoires et facilitées sont prises. Elles permettent l'entretien préventif des forêts, le renforcement de la coopération entre les milieux agricoles et sylvestres, en passant par les projets de reconstruction adaptés. C'est ainsi que les forêts françaises sont mieux protégées face aux départs de feux.

Un texte législatif vient en renfort des mesures déjà annoncées, telles que le « réarmement puissant » des sapeurs-pompiers, promis par Emmanuel Macron en octobre dernier : plus d'appareils bombardiers et d'engins terrestres disponibles, 180 millions d'euros alloués aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ou encore l'augmentation de la flotte de Canadairs français à 16 avions d'ici la fin du mandat.