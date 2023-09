Qui sont les Français qui peuvent bénéficier de l’achat des voitures électriques à 100 euros par mois annoncé par Emmanuel Macron ?

Partager sur : 13 Partages Facebook

Le Président français, Emmanuel Macron, a annoncé lundi 25 septembre 2023 la création d'un « leasing social » (location avec option d'achat) pour les voitures électriques. Cette démarche entre dans le cadre de la planification écologique en France visant à rendre la transition écologique plus accessible au grand public.

Un dispositif pour un tarif de 100 euros sera « ouvert » prochainement !

C'est une initiative qui vise à favoriser la transition écologique et à faciliter l'accès aux voitures électriques aux personnes ayant des revenus moyens. On note que cette démarche, qui consiste à une location avec option d'achat pour un tarif mensuel de 100 euros, fait partie des différentes promesses qu'Emmanuel Macron a faites lors de sa campagne électorale. D'après Clément Beaune, cette démarche qui entrera en vigueur en 2024.

Par ailleurs, pour la réservation des voitures, le dispositif sera ouvert au mois de novembre, bien avant début 2024, échéance prévue des premières voitures distribuées : « Nous accompagnons les ménages en finalisant le #leasing social d’ici la fin de l’année : un système qui pour 100 € par mois permet d'acheter des véhicules électriques produits en Europe » peut-on lire sur une de ses publications sur X (ex Twitter).

Toutefois, pour les modèles distribués, la priorité est aux français et aux européens, comme l'a souligné le ministre délégué des Transports, Clément Beaune, ce mardi sur France Inter.

Leasing social : qui sont les concernés ?

Pour pouvoir accéder à ce leasing social, Clément Beaune a mis en place une démarche qui prend en compte certains critères, notamment les revenus : « Il y aura un critère de revenus », a-t-il souligné, sur France Inter. Par ailleurs, selon lui, la priorité revient aux « ménages les plus modestes » sans plus de précision. De son côté, le site Capital estime d'avance un certain seuil de revenus fiscaux ouvrant l'accès au leasing social. Ce dernier pourrait s’adresser à des ménages « dont le revenu fiscal de référence annuel est inférieur ou égal à 14 089 € » peut-on lire sur le site.

Cependant, un rapport conjoint de l'ONG Transport et Environnement (T & E) et de l'Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri), publié en mai 2023, recommandait que ce type de location de véhicules électriques soit ouvert aux personnes qui en ont le plus besoin. Il s'agit des « foyers dépendants de la voiture individuelle, sans alternatives pour l’accès aux services essentiels et pour l’activité professionnelle », « les personnes précaires » qui « ont un revenu fiscal de référence en deçà de 13 500 € par an », ainsi que « les professions essentielles », soulignent-ils.