Fioul domestique : les prix ce jeudi 2 janvier

Le fioul domestique, indispensable pour le chauffage de nombreux foyers, voit ses tarifs progresser avec l’arrivée des basses températures. Une situation due à des phénomènes économiques et saisonniers qui pèsent sur les consommateurs.

Ce jeudi 2 janvier, le fioul ordinaire est affiché à 1,125 euro le litre, selon le site spécialisé Prixfioul.fr. Pour ce qui est du fioul supérieur, il est cédé en moyenne à 1,144 euro le litre. Que ce soit pour l’ordinaire comme pour le supérieur, les prix enregistrés ce jeudi sont en hausse d’environ Trois euros par 1 000 litres par rapport aux tarifs constatés en fin d’année.

De son côté, le site Fioulreduc affiche un prix moyen de 1,118 euro le litre. Selon ce comparateur en ligne aussi, le tarif du jour est en progression de cinq euros par 1 000 litres par rapport à la journée de mardi. Enfin, sur le site Fioulmarket, le fioul est cédé à 1 124 euros en moyenne pour un achat de 1 000 litres. Sur cette plateforme spécialisée également, le prix du jour est en hausse de plusieurs euros par rapport à la veille.

Où trouver le fioul domestique le moins cher de France ce jeudi ?

Selon la plateforme Fioulreduc.fr, qui compare les prix du fioul domestique entre les régions, c’est en Franche-Comté qu’on trouve le tarif le plus bas de France ce jeudi, avec 1 082 euros en moyenne pour un achat de 1000 litres. À l’inverse, c’est en Champagne-Ardenne que le prix est le plus élevé de tout le pays, avec 1 149 euros pour une commande de 1000 litres. Ainsi, la différence de tarifs entre la Franche-Comté et la Champagne-Ardenne s’élève à 67 euros pour une commande de 1000 litres.

La hausse des prix du fioul domestique s’explique principalement par une demande en forte augmentation et par des prix en progression sur les marchés pétroliers. Avec l’arrivée des périodes hivernales, les ménages augmentent leurs consommations pour le chauffage, ce qui intensifie la demande pour ce combustible. Cette pression saisonnière, combinée à une reprise économique mondiale après plusieurs années de ralentissement, alimente une demande accrue pour les produits pétroliers, y compris le fioul domestique. Cette situation crée un déséquilibre entre l’offre et la demande, poussant les prix à la hausse, surtout dans les régions où les stocks sont limités.

En parallèle, les cours mondiaux du pétrole brut, qui influencent directement le coût du fioul domestique, restent à des niveaux élevés. Selon les données de Prixdubaril, le Brent de la mer du Nord, référence mondiale, s’est stabilisé à 74,92 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), principal indice américain, est à 72,02 dollars. Ces prix reflètent une conjoncture où les tensions géopolitiques, les réductions de production de certains pays producteurs et une demande croissante maintiennent le baril à un coût élevé. Ces augmentations se répercutent directement sur le prix du fioul, impactant ainsi les budgets des consommateurs, particulièrement sensibles à ces fluctuations en période de forte consommation.