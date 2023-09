Energie : la facture du gaz plus salée en octobre 2023, voici le nouveau prix repère

Partager sur : 51 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

Le prix repère du gaz vient d'être dévoilé pour le mois d'octobre. Il s'agit du prix de référence, en fonction duquel les tarifs des fournisseurs de gaz sont établis. Par conséquent, la facture d'énergie risque de grimper pour les ménages français dès le mois prochain.

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a partagé la semaine dernière le nouveau prix de référence du gaz qui sera appliqué dès octobre. Selon la présidente de la CRE, Emmanuelle Wargon, « cet outil indicatif donne une idée du prix auquel auraient été les TRV s'ils avaient été maintenus ». Toutefois, la hausse du prix ne sera pas conséquente. Les prix d'une bonne offre de gaz passent donc de 0,08218 euro par Kwh (chauffage) à 0,093 euro par Kwh en octobre. Pour l'eau chaude et la cuisson, le tarif passe de 0,10512 euro par KWh à 1,116 euro par KWh.

« Entre septembre et octobre 2023, la part variable hors taxes (HT) d'un consommateur type cuisson/eau chaude et chauffage augmente de 9,06 euros/MWh. Cette hausse résulte de la remontée des prix de gros du gaz après la baisse continue observée au printemps et à l'été 2023. Le niveau du prix repère moyen, soit 87,06 euros/MWh reste en dessous de celui de bouclier tarifaire qui était en vigueur au 30 juin 2023 », peut-on lire dans le rapport de la CRE.

Gaz : le prix annuel de l'abonnement demeure inchangé

Malgré la hausse du prix repère du gaz en octobre, le prix moyen recommandé de l'abonnement n'a pas connu de hausse par rapport au mois de septembre. Selon les recommandations de la CRE, le prix annuel de l'abonnement recommandé continue d'osciller entre 102,94 euros et 257,18 euros par an. Pour rappel, ce prix variait entre 100,58 euros et 249,48 euros par an, selon la première édition du prix de référence. L'augmentation sera de 2 euros pour l'abonnement d'eau chaude et de cuisson, et de 8 euros pour l'abonnement de chauffage.

D'après la CRE, le calcul du prix repère du gaz se fait en fonction du tarif réglementé. Toutefois, d'autres éléments sont également pris en compte, à l'instar de « l'ensemble des composantes de coût de fourniture du gaz, coûts d'approvisionnement en gaz et coûts hors approvisionnement : coûts d'acheminement, coût de stockage, coûts commerciaux, marge, etc. ». Et c'est en suivant ce prix que les fournisseurs de gaz établissent les tarifs de leurs offres.