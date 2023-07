Embouteillages : attention, le vendredi est classé « orange » et le samedi « rouge » !

Comme à chaque week-end de départ en vacances, les embouteillages sont le cauchemar des automobilistes. Le week-end du 14 juillet a été particulièrement marqué par de grands bouchons ayant atteint environ 660 km. Pour le prochain, la situation ne sera pas meilleure.

En effet, pour le 4e week-end de ce mois, qui en compte cinq, les routes seront saturées. La journée du vendredi 21 juillet a été classée par Bison futé dans la catégorie « orange » dans le sens des départs sur tout le territoire français. La journée du samedi sera pire. Elle est classée « rouge » sur tout le territoire, où on annonce une circulation très dense. Les automobilistes ne seront soulagés que le dimanche, classé journée verte par Bison futé.

Comment éviter les embouteillages monstres de vendredi ?

Pour ne pas subir les embouteillages interminables dans cette période de chaleur, Bison futé, qui affirme que la circulation sera dense « sur la plupart des grands itinéraires en direction du Sud ou des régions côtières du pays », conseille aux automobilistes de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant 6h. Concrètement, il faut éviter l'autoroute A13 entre Paris et Caen (de 9h à 14h), l'A10 entre Orléans et Tours (de 7h à 13h) et l'A7 entre Lyon et Marseille (de 11h à 14h. La même source avertit aussi que l'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc sera dense de 15h à 19h.

Les routes à contourner samedi

Pour le samedi, qui est classé « rouge » sur tout le territoire français dans le sens des départs, Bison futé indique aux automobilistes certaines directions à éviter. Pour un trajet sans encombre, les automobilistes devront quitter ou traverser l'Île-de-France avant 6h. Ils devront également éviter l'A13 entre Paris et Rouen (de 10h à 13h), ainsi que l'A10 entre Orléans et Bordeaux (de 8h à 17h).

Bison futé ajoute dans son alerte qu'il est conseillé aux automobilistes d'éviter l'A63 entre Bordeaux et Bayonne (de 8h à 17h), de même que l'A6 entre Beaune et Lyon (de 11h à 13h). Contourner l'A7 entre Lyon et Orange toute la journée et l'A50 entre Marseille et Toulon, de 10h à 12h, permettra également aux automobilistes de ne pas être pris au piège dans les embouteillages.

Pour finir, les automobilistes en partance vers l'Espagne devront éviter l'A9 entre Narbonne et l'Espagne de 10h à 15h, ainsi que la nationale N165, entre Nantes et Quimper, de 15h à 17h.