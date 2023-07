Dark Web : découvrez les Best-sellers du marché noir, ainsi que leurs prix

C'est bien connu, le Dark Web renferme un bon nombre de transactions ambiguës. Mais, comme tous les marchés, le marché noir possède aussi des produits Best-seller. Selon une étude du Bitdefender, voici les produits les mieux vendus sur cette face obscure d'Internet.

Que dissimule la face cachée d'Internet : le Dark Web ?

Le Dark Web demeure un mystère pour les novices qui surfent uniquement sur ce que les adeptes de la face cachée d'Internet surnomment le World Wide Web.

Mais, comme beaucoup le savent, ce monde cache de nombreuses transactions douteuse, notamment la vente d'objets illicites, interdit, voire dangereux. En effet, on y trouve des armes, toute sorte de drogue, mais également de fausses pièces d'identités et des cartes de crédit volées.

Bitdefender, une entreprise européenne spécialisée dans les solutions de cybersécurité, s'est penchée sur l'affaire et vient d'établir la liste des produits les plus vendus sur le Dark Web. « Il est impossible de tout couvrir, nous avons donc examiné de plus près certains des produits illicites qui concernent directement les consommateurs. », explique la firme. Comme sur l'ensemble des marchés dans le monde, la loi de l'offre et de la demande s'applique sur le Dark Web.

La liste des produits les plus vendus sur le Dark Web

Au cours de son étude, le géant de la cybersécurité, Bitdefender, s'est intéressé aux produits les plus sollicités par les acheteurs sur le Dark web, ainsi qu'à leurs prix respectifs. Voici donc la liste des marchandises Best-seller de cette face obscure :

Des cartes bancaires volées, dont une carte Visa Gold qui affiche un solde de 25 000 dollars, en vente à 175 dollars.

Des cartes SIM permettant de passer des appels anonymes. Un lot de 4 était vendu à 300 euros.

Des cartes bancaires clonées, à un prix moyen de 210 euros pour une carte crédité de 2000 ou 3 000 euros.

Plus de 500 millions de comptes Facebook piratés, au prix de 20 euros, ainsi que des comptes d'autres réseaux sociaux, à l'instar de Discord et Linkedin.

Des abonnés Instagram, au prix moyens de 250 dollars pour un nombre de 50 000 abonnements.

Des abonnements aux plateformes de SVOD, à l'instar de Netflix, à un prix moyen de 30 dollars pour une durée de trois ans d'abonnement.

Des pièces d'identité, à l'exemple du passeport américain proposé à un prix moyen de 1680 euros. Quant au passeport biométrique européen, celui-ci se vend approximativement à 4 500 euros.

Par ailleurs, il faut savoir que cette liste est loin d'être exhaustive. Récemment, plusieurs milliers de passeports français ont été proposés à la vente sur le Dark web, suite au piratage de l'agence Voyageurs de monde. Il en va de même pour les comptes ChatGPT piratés, qui ont été recensés à plus de 100 000.