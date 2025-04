Carrefour, Leclerc et Intermarché : ces croquettes pour chiens et chats sont potentiellement contaminées par des salmonelles

Depuis quelques jours, le site officiel Rappel Conso signale des rappels massifs de croquettes pour chiens et chats. Ces produits sont suspectés d’être contaminés par des salmonelles, une bactérie pouvant provoquer des troubles graves. Plusieurs marques distribuées dans de grandes enseignes sont concernées par cette alerte.

Parmi les marques touchées figurent Ultra Premium Direct, Canaillou, Cora, Tous mes amis, ou encore Companino Vitalive. Ces croquettes, vendues dans des enseignes comme Carrefour, Leclerc ou Intermarché, sont susceptibles de présenter un risque pour la santé des animaux et de leurs propriétaires. Les consommateurs peuvent consulter la liste complète des produits rappelés sur le site officiel de Rappel Conso.

L’un des rappels récents concerne les croquettes Protein Boost au poulet d’Ultra Premium Direct, signalées le 27 décembre. Les acheteurs de ces produits sont invités à les retourner en magasin pour obtenir un remboursement.

La salmonellose présente dans certaines marques de croquettes : une menace pour les animaux et les humains

La salmonellose est une infection bactérienne pouvant affecter les animaux et les humains. Chez les chiens et les chats, les symptômes incluent des troubles gastro-intestinaux tels que diarrhée et vomissements, souvent accompagnés de fièvre. Si ces signes apparaissent, il est impératif de consulter un vétérinaire.

Cette bactérie présente également un risque pour les humains, en particulier les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées. Les symptômes humains incluent fièvre, diarrhée, vomissements et maux de tête, survenant généralement entre 6 et 72 heures après exposition.

Les précautions à prendre avant d’acheter des croquettes à son animal de compagnie

Les autorités recommandent aux propriétaires d’animaux de vérifier les références des croquettes en leur possession et de ne pas les utiliser si elles font partie des lots rappelés. Ces produits doivent être retournés aux points de vente, où un remboursement est généralement proposé.

Il est également conseillé de manipuler les aliments pour animaux avec précaution. Se laver les mains après avoir touché les croquettes et nettoyer les surfaces ou ustensiles utilisés pour leur préparation est crucial pour éviter la transmission de la bactérie, d’autant plus si des personnes vulnérables cohabitent avec les animaux.

Cette alerte rappelle l’importance d’une chaîne d’approvisionnement sécurisée pour les aliments destinés aux animaux de compagnie. Les consommateurs sont encouragés à se tenir informés via les sites officiels comme Rappel Conso et à signaler tout produit suspect. Cette vigilance collective est essentielle pour limiter les risques sanitaires liés à la salmonellose.