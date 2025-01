Fromages contaminés : un rappel massif dans les supermarchés Carrefour, Cora et Auchan

Les amateurs de fromage doivent redoubler de vigilance. Des lots de morbier vendus dans toute la France sont rappelés en raison de la présence de la bactérie E.coli. Ces produits, largement distribués entre novembre et décembre, peuvent entraîner des complications de santé graves. Voici les détails et les recommandations à suivre.

Le rappel concerne plusieurs lots de morbier emballés sous plastique, vendus en portions de 190 g, 200 g et 300 g, entre le 6 novembre 2024 et le 20 décembre 2024. Ces fromages étaient disponibles dans les supermarchés Carrefour, Cora, Auchan, et d’autres points de vente répartis sur tout le territoire français. Les lots concernés incluent les références suivantes :

3060922622534 (DLC 15/12/2024)

3060921459476 (DLC entre le 07/12/2024 et le 19/12/2024)

3060921459803 (DLC entre le 21/12/2024 et le 23/01/2025)

Les magasins ayant commercialisé ces produits incluent des points de vente à Paris, Nanterre, Saint-Etienne-de-Montluc, Lesquin, et bien d’autres.

Les risques pour la santé en cas de consommation de ses fromages

Ces fromages sont contaminés par la bactérie Escherichia coli shiga toxinogène (STEC), qui peut provoquer des symptômes graves. Selon le site gouvernemental Rappel Conso, les personnes infectées peuvent développer dans la semaine qui suit des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales, des vomissements, accompagnés ou non de fièvre. Les complications plus graves, bien que rares, peuvent inclure des atteintes rénales.

Les consommateurs ayant acheté ces fromages doivent les rapporter au point de vente pour un remboursement ou les détruire. La date limite pour retourner ces produits est fixée au 24 janvier 2025. Les autorités sanitaires recommandent également de consulter un médecin en cas de symptômes, en précisant la consommation de ce produit potentiellement contaminé. Il est essentiel de suivre ces consignes pour éviter des complications de santé graves et limiter tout risque pour les proches ayant partagé ces aliments.

Rappel produits : une vigilance accrue nécessaire

Cet épisode rappelle l’importance de la vigilance alimentaire, particulièrement en période festive où les achats augmentent. La bactérie E.coli, bien que rare, est un risque sérieux, notamment pour les personnes vulnérables comme les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Les consommateurs sont invités à vérifier régulièrement les alertes sur des plateformes comme Rappel Conso pour éviter de consommer des produits à risque.

Cette alerte sanitaire met en lumière les enjeux de sécurité alimentaire, un domaine dans lequel les rappels réguliers rappellent aux consommateurs de rester attentifs à leurs achats et aux éventuelles annonces des autorités.

