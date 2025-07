Crédit immobilier : bonne nouvelle pour les emprunteurs en 2025

La Banque de France a dévoilé les nouveaux taux d’usure qui entreront en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2025. Ces plafonds, qui limitent les taux d’intérêt applicables lors de la contraction d’un crédit immobilier, marquent une baisse pour toutes les catégories de prêts. Cette évolution constitue une opportunité pour les emprunteurs, mais le marché reste sous tension.

Les taux d’usure, plafonds légaux que les banques ne peuvent dépasser pour les prêts immobiliers, ont été abaissés pour le premier trimestre 2025. Par exemple, pour les prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans ou plus, le taux passe à 5,67 %, contre 5,85 % au dernier trimestre 2024. Pour les prêts d’une durée comprise entre 10 et 20 ans, le nouveau plafond est fixé à 5,80 %, contre 6,03 % précédemment. Les crédits relais et les prêts à taux variable suivent également cette tendance avec des baisses respectives à 6,64 % et 5,87 %.

Une dynamique favorable pour ceux dans l’optique de contracter un crédit immobilier

Cette baisse des taux d’usure reflète une réduction des taux effectifs moyens pratiqués par les banques au dernier trimestre 2024. Ainsi, le taux moyen pour les prêts de 20 ans et plus est tombé à 4,25 %, contre 4,39 % au trimestre précédent. Cette évolution rend les crédits immobiliers légèrement plus accessibles pour les ménages, en particulier ceux disposant de profils financiers solides.

Bien que cette baisse des taux d’usure constitue une amélioration, le marché reste marqué par des défis. Les niveaux actuels demeurent bien au-dessus des taux d’avant-crise. En comparaison, le taux d’usure pour les prêts de 20 ans ou plus était de seulement 2,4 % au premier trimestre 2022. De plus, les profils jugés risqués par les banques, comme les primo-accédants ou les ménages modestes, pourraient encore faire face à des difficultés d’accès au crédit.

Un marché en mutation lente malgré les nouveaux taux de crédits immobiliers

Si la baisse des taux d’usure est une bonne nouvelle, elle s’inscrit dans une évolution lente du marché du crédit immobilier. La stabilisation des taux pourrait demander encore plusieurs trimestres avant de revenir à des niveaux réellement attractifs pour tous les profils. Cette dynamique illustre les ajustements progressifs opérés par les banques face aux contraintes économiques actuelles.

En conclusion, les nouveaux taux d’usure applicables dès janvier 2025 témoignent d’une légère amélioration pour les emprunteurs. Toutefois, leur impact reste limité pour certains ménages, notamment en raison de conditions d’accès toujours strictes. Les mois à venir seront cruciaux pour évaluer si cette tendance s’accompagne d’une véritable relance du marché immobilier.