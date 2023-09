Coup d’Etat au Gabon : quel est l’impact sur l’économie française ?

Un mois après le putsch qui a destitué le président nigérien Mohamed Bazoum, c'est au tour du Gabon de subir un coup d'État. Au-delà des implications géopolitiques, cette action militaire n'est pas sans conséquences pour les intérêts économiques français, nombreux dans cet État d'Afrique centrale.

Les intérêts économiques français au Gabon en péril

Le coup d'État survenu au Gabon mercredi 30 août a fait l'objet d'une condamnation sans appel de la part des autorités françaises. « La France condamne cette action militaire qui est en cours au Gabon. Nous rappelons notre attachement à des processus électoraux libres et transparents », a réagi le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, précisant que Paris « surveille avec beaucoup d’attention l’évolution de la situation ».

La priorité des autorités françaises est évidemment de sécuriser l'intégrité physique des ressortissants français. Les activités du groupe minier Eramet ont été « mises à l'arrêt », dans le but de « protéger la sécurité de (son) personnel et l’intégrité de (ses) installations ». Le groupe français emploie quelque 8 000 personnes à travers le territoire gabonais, dont une majorité de ressortissants locaux.

La filiale Comilog, appartenant au groupe Eramet, est spécialisée dans l'extraction du manganèse, un métal indispensable à la production d'acier et de batteries et dont le Gabon est le deuxième producteur mondial. Comilog exploite 90 % du manganèse présent dans les sous-sols du pays, soit 4,8 millions de tonnes en 2019.

Le secteur des hydrocarbures menacé

TotalEnergies est aussi présent dans ce pays via deux filiales : TotalEnergies EP Gabon et TotalEnergies Marketing Gabon. Le groupe français est également le principal distributeur d'hydrocarbures dans le pays, comptant 45 stations-service. L’entreprise est aussi devenue, l’an dernier, actionnaire au capital de la Compagnie des Bois du Gabon (CBG) à hauteur de 49 %. Sa mission est d'y développer un modèle de gestion forestière pour le pays.

Le producteur Maurel & Prom, autre acteur français des hydrocarbures dans le pays, assure, pour le moment, que la conjoncture « n’affecte pas » ses sites d’activité, « où les opérations se déroulent normalement sans impact sur la production ». Quant à la compagnie pétrolière Perenco, qui exerce également dans le pays, elle n’a pas souhaité répondre dans l’immédiat.

Le Gabon, premier client de la France en Afrique centrale

En termes d'exportations, la France est présente dans les secteurs des produits agricoles et des industries agroalimentaires, des biens d’équipement, tels que les équipements mécaniques, du matériel électrique, de l’électronique et l’informatique, des biens intermédiaires et des produits pharmaceutiques.

Les conséquences économiques pour la France de l'action militaire menée au Gabon pourraient ainsi être multiples, dans la mesure où le pays est devenu le premier client français au sein de la Communauté des États d’Afrique centrale (Cemac). La France y a exporté pour 536 millions d'euros de biens et services en 2022.