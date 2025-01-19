Concertation sur les retraites : le gouvernement vise à préserver une réforme controversée selon LFI

La réforme des retraites revient au cœur des débats politiques, relancée par François Bayrou et les partenaires sociaux. Éric Coquerel, député de La France insoumise (LFI), s’oppose fermement à cette concertation, la qualifiant de manœuvre pour éviter une abrogation. En toile de fond, des tensions entre les partis de gauche sur la stratégie face au gouvernement Macron.

Jugurtha Ait Kadi
Eric Coquerel du LFI, qui estime que la concertation sur les retraites ne eut pas déboucher sur un accord global
Concertation sur les retraites : LFI critique la stratégie gouvernementale | Econostrum.info
La relance de la concertation sur les retraites, pilotée par François Bayrou, suscite des critiques vives de l’opposition, notamment de La France insoumise. Éric Coquerel, député LFI, dénonce une stratégie gouvernementale visant à préserver une réforme controversée, accentuant les tensions politiques.

La réforme des retraites, un sujet polémique depuis plusieurs années, est à nouveau en discussion. François Bayrou, en charge de cette mission, souhaite dégager un compromis global sur l’équilibre financier et politique d’ici mai 2025. Pour ce faire, une consultation des partenaires sociaux est en cours, avec en préalable une analyse de la Cour des comptes sur le financement des retraites, attendue le 19 février. Cette initiative suscite de vives critiques, notamment de la part d’Éric Coquerel.

Une stratégie dénoncée par LFI

Éric Coquerel dénonce une tentative de « gagner du temps pour éviter la censure ». Il assimile cette concertation à une réédition de la convention citoyenne, mise en place à l’époque des Gilets jaunes. Pour le député, ces démarches ne visent qu’à préserver la réforme d’Élisabeth Borne ou à préparer une réforme encore plus radicale. Il pointe le risque d’une bascule vers un régime par points ou par capitalisation, une idée soutenue par des organisations comme le Medef.

Les tensions ne se limitent pas à la droite et LFI. Au sein de la gauche, les désaccords s’amplifient, notamment avec le Parti socialiste (PS), qui a choisi de négocier des concessions budgétaires avec le gouvernement. Éric Coquerel critique cette approche, estimant que « la gauche qui est fidèle à ses engagements devant les électeurs et qui entend le rester, qui ne se laisse pas berner par les suites du macronisme », rapporte France Info. Son objectif est de rallier les députés socialistes pour une motion de censure unifiée.

Une réforme des retraites loin de faire consensus

Cette réforme des retraites cristallise les tensions politiques en France, à la fois entre le gouvernement et l’opposition, mais aussi au sein même des alliances de gauche. LFI entend maintenir une opposition ferme et rejette toute tentative de compromis qu’elle perçoit comme un soutien implicite à la politique d’Emmanuel Macron. En parallèle, la pression monte pour François Bayrou et son équipe, chargés de trouver un équilibre entre les partenaires sociaux et les impératifs budgétaires.

La concertation sur les retraites illustre une fracture profonde dans le paysage politique français. Si le gouvernement cherche à apaiser les tensions sociales, il devra convaincre des oppositions multiples et souvent irréconciliables. La position ferme d’Éric Coquerel et de LFI pourrait compliquer la tâche, notamment en empêchant l’émergence d’un consensus global sur cette réforme controversée.

