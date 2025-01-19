Elisabeth Borne remet sur le tapis la proposition de réduire la durée des vacances d’été

Les congés estivaux pourraient être raccourcis en 2026, selon une proposition relancée par Élisabeth Borne. Ce changement viserait à réduire les inégalités scolaires exacerbées par de longues coupures, mais il divise syndicats et experts. Tourisme, organisation scolaire et rythmes des élèves sont au cœur des débats.

La ministre de l’Éducation nationale, Élisabeth Borne, a évoqué la possibilité de raccourcir les vacances d’été dès 2026. Ce projet, encore en discussion, cherche à répondre aux difficultés rencontrées par les élèves en situation de fragilité scolaire. Si l’idée n’est pas nouvelle, elle suscite une fois de plus des réactions contrastées.

Une réforme régulièrement évoquée

L’idée de réduire les congés estivaux revient régulièrement dans les débats éducatifs. En 2013, sous François Hollande, le ministre Vincent Peillon avait proposé de limiter les vacances d’été à six semaines, sans succès. Plus récemment, en 2023, Emmanuel Macron avait envisagé une rentrée avancée pour les élèves en difficulté. Gabriel Attal, alors ministre de l’Éducation, avait quant à lui suggéré de renforcer les stages de réussite, un dispositif permettant à certains élèves de suivre des cours pendant l’été.

Avec Élisabeth Borne, cette proposition prend une nouvelle dimension.«les coupures longues se traduisent par des pertes de niveau pour les élèves les plus fragiles. », a-t-elle affirmé lors d’un entretien accordé à nos confrères du Parisien.

Les avis à propos de la réforme d’Elisabeth Borne sont mitigés

La proposition de raccourcir les vacances scolaires ne fait pas l’unanimité. Les syndicats d’enseignants se montrent prudents, voire critiques. Le Snes-FSU alerte sur l’impact économique potentiel pour le secteur touristique, qui repose en grande partie sur ces longues périodes de congés. Pour le Snuipp-FSU, la priorité devrait porter sur d’autres enjeux, comme la revalorisation du métier d’enseignant ou la réduction des effectifs par classe.

Par ailleurs, certains experts soulignent qu’un tel changement pourrait perturber l’organisation des familles et nécessiter des ajustements importants au sein des établissements scolaires.

En Europe du Nord, où les vacances d’été sont plus courtes, les élèves bénéficient de journées scolaires plus courtes et de rythmes mieux répartis sur l’année. Ces modèles, souvent cités en exemple, montrent des effets positifs sur l’apprentissage. Cependant, leur application en France reste incertaine, en raison des différences culturelles et institutionnelles.

Alors que le gouvernement Bayrou doit faire face à des motions de censure fréquentes, la mise en place d’une réforme aussi ambitieuse pourrait être retardée. Pourtant, si elle est adoptée, cette mesure pourrait transformer durablement le rythme scolaire français. Elle soulève néanmoins des questions complexes, entre objectifs pédagogiques, impact économique et acceptabilité sociale.