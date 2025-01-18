Réforme des retraites : Bayrou espère un compromis, les syndicats réclament l’abrogation des 64 ans

Le 17 janvier 2025, une réunion importante entre le gouvernement et les partenaires sociaux s’est tenue pour discuter de la réforme des retraites, mais les divergences ont rapidement éclipsé tout espoir de consensus. Alors que le Premier ministre François Bayrou vise un accord global d’ici mai, syndicats et patronat campent sur leurs positions respectives, témoignant de l’ampleur des désaccords.

La réforme, qui a repoussé l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, continue de cristalliser les tensions. Les syndicats dénoncent une mesure injuste et appellent à son abrogation immédiate, tandis que le patronat réitère son soutien à la réforme, insistant sur la nécessité de stabiliser les régimes de retraite.

Les syndicats unis pour l’abrogation de la retraite à 64 ans

Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a exprimé un rejet ferme de la réforme, soulignant que « la réunion a confirmé que la mobilisation sociale n’est pas terminée et que cette réforme ne peut pas rester en l’état ». Tous les syndicats, y compris la CFDT dirigée par Marylise Léon, ont réaffirmé leur opposition à l’âge légal de 64 ans, qu’ils jugent incompatible avec les conditions de travail de nombreux salariés.

Outre l’âge de départ, d’autres enjeux comme la pénibilité, l’égalité hommes-femmes et les carrières longues ont été abordés. Marylise Léon a insisté sur la nécessité de « bouger » sur ces questions pour envisager un dialogue productif. Pour les syndicats, l’objectif reste clair : obtenir une réforme qui reflète mieux les réalités du monde du travail.

Le patronat défend le maintien de la réforme.

De son côté, le patronat, représenté par le Medef et l’U2P, a défendu la réforme actuelle. Michel Picon, porte-parole des artisans, a estimé que la mesure, bien que critiquée, apporte des améliorations significatives, comme la revalorisation des petites pensions. Toutefois, il s’oppose à toute augmentation des charges sociales pour financer les ajustements demandés par les syndicats.

Le Medef a par ailleurs proposé d’explorer la piste d’un système de capitalisation en complément du régime actuel, une idée jugée inacceptable par les syndicats, qui craignent un affaiblissement du modèle solidaire de répartition.

Une issue incertaine

Malgré l’insistance du gouvernement sur la nécessité d’un compromis, les tensions entre les parties prenantes restent vives. François Bayrou a plaidé pour une approche globale qui inclurait aussi la réforme des retraites des fonctionnaires, mais cette perspective inquiète les syndicats du privé, qui redoutent des concessions supplémentaires.

Cette réunion, censée amorcer un dialogue constructif, a surtout révélé des fractures profondes. Avec des positions toujours aussi éloignées, le spectre d’un nouveau mouvement social plane sur les mois à venir.