Versement du chèque alimentaire : voici le département choisi pour lancer l’initiative

Dans le cadre du programme du gouvernement intitulé « Mieux manger pour tous », le chèque alimentaire va bientôt entamer sa phase de lancement. Environ 1 000 personnes recevront dans un premier temps 50 euros par mois pendant six mois. Cette initiative, financée en partie par l’État, a pour but d’aider les ménages les plus précaires à se nourrir correctement.

Cette expérimentation va concerner un millier de foyers. « Contrairement à ce que certains peuvent penser, cette question de manger sainement, d’avoir des produits durables et de qualité, ce n’est pas qu’un souci de bobo », a précisé Stéphane Troussel, le président PS du département pilote.

À quand le versement du chèque alimentaire ?

Dans le détail, l'introduction du chèque alimentaire durable, d'une valeur mensuelle de 50 € par individu, s'étalera sur une période de six mois. La mise en œuvre de ce programme est prévue pour le premier semestre de l'année 2024. Stéphane Troussel a précisé qu'une prime financière serait accordée pour les achats respectueux de l'environnement, en plus d'une assistance pour garantir une alimentation équilibrée. De plus, un soutien sera offert en matière de préparation culinaire.

Les foyers concernés par cette aide alimentaire sont les étudiants, les femmes enceintes ou avec des enfants en bas âge ainsi que les ménages en situation de précarité résidant en Seine-Saint-Denis. Le président du département a aussi souligné que les profils subissent des évolutions dans les distributions alimentaires, notamment avec la présence d’étudiants ou des familles qui travaillent. On constate aussi que depuis la crise sanitaire, le nombre de demandeurs a augmenté.

D'après une enquête diffusée en mai 2023 par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc), 16 % des résidents français font part d'une insuffisance alimentaire. Ce pourcentage a nettement augmenté en raison de l'inflation. Cependant, pour Stéphane Troussel, ce chèque alimentaire ne saurait résoudre l'ensemble des problèmes, en particulier ceux qui sont liés à l'augmentation des prix.

Vers la mise en place d’une sécurité sociale alimentaire ?

« Je crois qu’une question de revalorisation des salaires les plus modestes, des minima sociaux, mais aussi des allocations familiales qui peuvent permettre aux familles populaires de ne pas être confrontées à cette question de pouvoir d’achat, notamment par rapport à l’alimentation, se pose, si on veut que les gens mangent et mangent sainement », a-t-il précisé.

En plus du chèque alimentaire, le membre du parti socialiste est également favorable à la mise en place d’une Sécurité sociale de l’alimentation. Il faut rappeler que cette initiative a été proposée par le député MoDem Richard Ramos et évoquée par des experts, et selon Troussel, cette piste serait à creuser.