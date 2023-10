Le changement d’heure d’hiver 2023 va-t-il-être annulé ?

114 Partages Facebook

Depuis 1975, un décret a introduit une heure d'été en France métropolitaine, fixée à UTC+2, pour économiser l'énergie en réduisant les temps d'éclairage artificiel le soir. Cette mesure de changement d'heure devait être provisoire, mais elle reste toujours appliquée en France, qui a ainsi deux fuseaux horaires, celui de l'été et celui de l'hiver. Cependant, le changement d'heure à chaque période est sujet à des interrogations et de remises en cause. Son annulation pour l'année 2023 fait débat. Qu'en est-il ?

Le changement d'heure suscite, en effet, de nombreuses critiques. Ses effets négatifs sur la santé, le sommeil et les activités agricoles sont mises en avant par de nombreux Français qui réclament sa suppression depuis plusieurs années.

Ces revendications ont été entendues par la Commission européenne qui a proposé en 2018 de mettre fin au changement d’heure saisonnier dans l’Union européenne. Cette décision permet à chaque État membre de choisir s’il voulait rester à l’heure d’été ou à l’heure d’hiver de façon permanente.

En France, une consultation publique a été lancée suite à la décision de la Commission européenne. Les Français ont majoritairement (83,71 % des votes) exprimé une préférence pour l’heure d’été. Le projet de suppression du changement d’heure devait donc entrer en vigueur en 2021.

Quand est-ce que le changement d’heure d’hiver 2023 aura lieu ?

Cette décision n'a pas été suivie d'effet en raison de la crise sanitaire et des difficultés de coordination entre les pays voisins. Cette dernière étant dépassée, aucune date n’a été fixée pour le moment, et le processus législatif est toujours en cours au niveau européen.

L'annulation du changement d'heure n'est donc pas à l'ordre du jour pour cette année. Ainsi, en cette fin du mois d'octobre, la France passera à l'heure d'hiver. Ce changement aura lieu dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre 2023, soit le dernier weekend du mois. Concrètement, à 3 heures du matin, il faudra reculer vos montres d'une heure. À partir de cette journée, le soleil se couchera plus tôt tous les jours.

Il faut souligner que le changement d'heure a été instauré pour faire des économies d'énergie. Sur ce plan, cette mesure est positive pour l'économie française, surtout en cette période d'explosion des prix des énergies. Cependant, il a aussi un impact sur le plan humain. En effet, il dérègle la routine et peut perturber l'horloge interne de l'organisme. Le cycle du sommeil est donc modifié et le rythme, notamment chez les enfants, est chamboulé.