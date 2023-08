Vague de chaleur extrême en Europe dès ce mercredi : les régions les plus touchées en France (Météo France)

Une troisième vague de chaleur frappe le sud de l'Europe, aggravant les risques d'incendie. Plusieurs régions, notamment en Espagne et au Portugal, sont confrontées à des températures supérieures à 40 °C. Cette situation préoccupe les experts qui sont conscients que ces épisodes caniculaires sont un résultat évident du réchauffement climatique. En France, le thermomètre va chauffer dès ce mercredi dans certaines régions, rapporte Météo France.

Météo : l'Espagne et le Portugal en alerte

L'Europe occidentale fait face à une nouvelle vague de chaleur qui s'étalera au 10 août. Selon les prévisions météorologiques, les températures vont dépasser les 40 degrés dans certaines parties d'Espagne et du Portugal. Cette troisième vague de chaleur accroît, ainsi, le risque d'incendies qui ont déjà touché cette partie de l'Europe.

Ce sont l'Espagne et le Portugal qui sont les plus touchés par cette vague de chaleur qui frappe l'Europe. Les températures pourraient dépasser les 40 degrés dans plusieurs régions espagnoles, avec des maximales qui peuvent atteindre 44 degrés à Madrid. Les provinces d'Andalousie, Castille-La Manche, de Madrid et du Pays basque sont placées en alerte rouge. Cette canicule fait suite à un week-end intense pour les pompiers espagnols qui ont combattu les incendies sur plusieurs fronts.

De l'autre côté de la frontière, le Portugal fait également face à des températures élevées et à un risque accru d'incendie. Les températures battent tous les records de 2023. Le mercure a atteint 46,4 °C à Santarem. Des centaines de pompiers luttent contre un incendie depuis quatre jours dans le sud-ouest du pays. Malgré une légère baisse, les températures restent très élevées pour la saison.

L'impact des vagues de chaleur en France

La vague de chaleur n'épargne pas la France. C'est plus le sud-ouest du pays qui connaîtra des températures avoisinant les 35 °C. Toutefois, les experts estiment que cette situation n'est pas exceptionnelle. Des prévisions de 36 °C à Alès, 35 °C à Nîmes et 33 °C à Perpignan sont à prévoir. Des conditions météorologiques plus instables sont attendues dans le nord-ouest de la France, avec des pluies, du vent et de la grêle prévus pour ce week-end.

Ces épisodes caniculaires de plus en plus fréquents, plus longs et intenses augmentent le risque et l'intensité des feux de forêt. Les spécialistes mettent en garde contre les conséquences graves du réchauffement climatique.