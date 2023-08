Arnaque massive en France : des milliers d’euros volés en un clic, les utilisateurs de PayPal mis en garde !

Ces derniers temps, les arnaques sur Internet se font de plus en plus nombreuses en France. Les escrocs redoublent d'ingéniosité pour voler les crédules. Même les personnes les plus prudentes n'y échappent pas. Après les arnaques Amazon, une mise en garde a été lancée par 60 Millions de consommateurs au sujet d'une escroquerie qui cible les utilisateurs de PayPal en France.

Une nouvelle escroquerie qui vise les utilisateurs de PayPal

Le site du célèbre magazine 60 Millions de consommateurs met en garde les utilisateurs de PayPal contre le risque de vol lors de leurs achats en ligne sur différentes plateformes, telles que Facebook et Le bon Coin. Le magazine cite le cas d'une certaine Sylvie. La jeune femme voulait se débarrasser d'une cafetière qu'elle n'utilisait plus, en la proposant à la vente sur Facebook. Quand un client potentiel s'est manifesté, il lui a suggéré d'utiliser PayPal comme moyen de paiement. Et comme elle avait déjà un compte PayPal, elle a accepté.

Sylvie a, par la suite, reçu un SMS indiquant qu'elle allait recevoir « 60 euros (45 euros pour la cafetière et 15 euros pour les frais de port et la réservation) ». Tout semblait donc bien se passer. Mais lorsqu'elle a cliqué sur le lien qu'on lui avait envoyé, elle a été redirigée vers une nouvelle page.

Celle-ci promettait qu'un conseiller allait l'aider à transférer l'argent de la vente sur son compte bancaire personnel. Peu de temps après, elle a reçu un appel d'un numéro français, ce qui l'a mise en confiance. Pensant avoir affaire à un professionnel, elle a naïvement suivi les instructions qu'on lui a données. C'est là que le piège s'est renfermé sur elle.

Comment se protéger des escrocs du web

Évidemment, la personne au bout du fil était un escroc. Et le site sur lequel elle a saisi ses informations était une copie de PayPal. Sans le savoir, elle a donné accès à ses informations bancaires. L'escroc a donc utilisé ces informations pour transférer 9 000 euros de son Livret A vers son compte courant.

Face à l'ampleur de cette arnaque, 60 Millions de consommateurs appelle les Français à la vigilance. « Que ce soit sur Facebook ou Leboncoin.fr, il ne faut jamais quitter les messageries sécurisées des plateformes », insiste le magazine.