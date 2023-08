Livret A, LEP et PEL : combien de temps faut-il pour doubler son épargne ?

Avec un taux fixé à 3% jusqu'à janvier 2025, le Livret A et le LDDS restent un bon placement. Néanmoins, deux ans avec ce taux ne suffiront pas pour doubler son épargne. Voici la durée nécessaire pour gagner le double de son placement, selon la solution d'épargne choisie.

24 ans d’épargne pour le Livret A et LDDS !

Le Livret A a connu une augmentation significative au cours de cette dernière année. Après avoir affiché un taux à 0,5% en janvier 2022, il est passé à 1 % en février, puis à 2 % en août, avant de stagner à 3% à février 2023. Un taux identique à celui du LDDS qui ne connaîtra pas de nouvelle revalorisation avant janvier 2025.

Pour doubler son épargne, il faut 139 ans si le taux d'intérêt est de 0,5%. Si le taux est de 1%, 70 ans sont nécessaires pour doubler son épargne, et seulement 36 ans avec un taux de 2%. Pour l'instant, avec un taux de 3% sur les livrets A et LDDS, il est possible de doubler son argent en 24 ans. En plus, les titulaires de ces livrets ne paieront pas de taxes sur l'argent gagne. Mais on ne peut pas dire avec certitude que ce taux de 3% restera le même après 2025.

31 ans pour un placement en assurance-vie sur un fonds en euros

Concernant l'assurance-vie, il serait difficile de déterminer le rendement sur un fonds en euros actuellement ni dans les années à venir. Toutefois, si l'on prend en compte le meilleur taux possible pour cette solution d'épargne, fixé à 2,8% en 2022, il faudrait épargner pendant 31 ans pour doubler son épargne. Avant ce taux, il aurait fallu pratiquement le double de cette durée, soit plus exactement 66 ans. À noter, par ailleurs, qu'il ne s'agit pas d'une solution d'épargne défiscalisée, le taux des cotisations sociales déductibles du bénéfice étant estimé à 17,2%.

Entre 40 et 50 ans d’épargne pour le PEL

En ce moment en France, on retrouve deux générations de Plan épargne logement. La première concerne ceux ayant ouvert un PEL avant mars 2011, laquelle possède l'avantage de bénéficier d'un placement sans durée de vie. En revanche, les nouveaux PEL créés après 2011 possèdent une durée de vie de 15 ans tout au plus. Concernant le taux d'intérêt, il est fixé à 2,5% pour toute la durée. Cependant, certains détenteurs du PEL ayant souscrit avant 20 ans peuvent profiter d'un taux allant jusqu'à 4,5%.

Par conséquent, avec un PEL d'ancienne génération à un taux de 2,5%, qui baissera à 1,75% suite à la déduction des cotisations sociales, il faudra près de 40 ans pour doubler son épargne. Néanmoins, avec un nouveau PEL, créé après 2011 et dont le taux d'intérêt est fixé à 2%, soit 1,4 % net, il faudra patienter 50 ans avant de doubler son placement.

Un record de 12 ans avec le LEP !

Le Livret d'épargne populaire (LEP) bat tous les records, surtout après l'augmentation de son plafond, qui passera de 7 700 euros à 10 000 euros dès ce 1ᵉʳ août. Il en sera de même pour son taux, désormais fixé à 6%. Si on prend l'exemple d'un placement de 5 000 euros, soit une somme largement inférieure au plafond, elle va doubler en 12 ans seulement.

Comparé au Livret A, qui se contente de faire du x2, le Livret LEP, lui, fait du x4. Toutefois, bien qu'il ne s'agisse pas d'un placement risqué, le LEP possède un inconvénient majeur. Pour souscrire, il est nécessaire de faire partie des épargnants éligibles et de conserver son éligibilité tout au long du placement, ce qui peut, dans certains cas, s'avérer complexe.