2024 : les salaires augmenteront de 4 % et l’inflation baissera à 2,5%, Selon Villeroy de Galhau

Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a offert des perspectives plutôt optimistes lors de son intervention dans la matinale de BFMTV. D'après lui, le pouvoir d'achat des Français devrait s'améliorer en 2024, grâce à une inflation qui devrait se stabiliser autour de 2,5 % et à des salaires qui devraient augmenter de 4%.

En début d'année, la situation était tendue avec des taux d'inflation grimpant jusqu'à 7 %. Même si l'inflation s'est depuis stabilisée à 5 %, ce taux demeure élevé, selon le gouverneur de la Banque de France. Cependant, la tendance générale est à la diminution. Il a également confirmé que l'objectif était de réduire encore ce taux : « Nous allons ramener l'inflation vers 2 % d'ici à 2025 ».

« Les salaires vont progresser plus que l'inflation en 2024 »

Un taux d'inflation en baisse devrait avoir un impact positif sur le pouvoir d'achat des Français. « Nous attendons une augmentation moyenne des salaires autour de 4% et une inflation qui serait ramenée autour de 2,5%. C'est plutôt un bon signe qu'on a échappé à la spirale prix-salaires », affirme le gouverneur de la Banque de France.

En outre, François Villeroy de Galhau estime que cette hausse du pouvoir d'achat contribuera à la croissance économique en 2024. « En 2023, nos exportations ont été très dynamiques (avions, paquebots) et donc 0,9% est nettement plus que ce qu'on attendait, souligne-t-il. En 2024, nous pensons que le moteur sera plutôt intérieur avec la consommation des Français, car les salaires vont progresser un peu plus que l'inflation. Ce sont les mêmes chiffres [de croissance] mais pas le même moteur », précise-t-il.

Il a également rappelé que l'économie française a subi un sérieux revers durant le conflit ukraino-russe. Cependant, selon lui, elle a échappé au pire : « Il y a 18 mois, l'économie française a subi un choc très négatif avec l'invasion de l'Ukraine. L'économie française a fait la moitié du chemin. On craignait le scénario noir qui était la récession voire la déflation: on ne l'aura pas », confirme-t-il. Les mesures adoptées ont permis à l'économie de se redresser et de créer 300 000 emplois, en dépit d'un ralentissement économique en 2023.

Vers une augmentation du taux de chômage en 2024

Par ailleurs, que l'année 2023 soit marquée par le taux de chômage le plus bas en France depuis 40 ans, une légère augmentation est attendue en 2024, selon le même responsable. « Cette période devrait laisser place à "un petit contre-coup sur les années qui viennent" avec la destruction de 60 000 emplois en 2024 et un taux de chômage qui devrait remonter vers les 8%. Le dernier ralentissement qu'on a connu était en 2011-2012 avec un taux de chômage à plus de 10% », annonce François Villeroy de Galhau.

Néanmoins, il a souligné que le plein-emploi, caractérisé par un taux de chômage avoisinant les 5%, demeure un objectif atteignable : « Le plein-emploi doit rester l'objectif, c'est-à-dire un chômage autour de 5%. Compte tenu du ralentissement, ça va prendre quelques années mais c'est aujourd'hui un objectif réalisable ».