Vente à prix coûtant de carburants : quelle économie à la pompe ?

Elisabeth Borne avait récemment annoncé la mise en place d’une mesure inédite pour faire face à la hausse des prix des carburants : la vente à perte. Mais le Président de la République a indiqué que cette mesure ne sera pas appliquée. Selon lui, une autre solution sera mise à l’œuvre pour faire baisser les prix à la pompe, il s’agit de la vente à prix coûtant. Autrement dit, les distributeurs ne prendront pas de marge sur la vente de carburants. Mais de combien la facture des automobilistes va-t-elle concrètement baisser ?

Les représentants de l'industrie pétrolière ont été réunis à Matignon par la Première ministre, Elisabeth Borne, pour discuter de la vente de carburants à prix coûtant. Cette réunion a rassemblé les distributeurs, les raffineurs et les associations professionnelles. L'accord conclu lors prévoit effectivement la vente à prix coûtant des carburants, avec le gouvernement annonçant environ 120 000 opérations à prix coûtant dans 4 000 stations-service d'ici à la fin de l'année.

Les prix à la pompe devraient commencer à baisser dès demain. Leclerc a été la première enseigne à avoir annoncé vendre du carburant à prix coûtant, et Carrefour vient de lui emboîter le pas et ne devrait pas être la seule. Cette mesure est accueillie avec enthousiasme par les automobilistes, qui espèrent faire des économies à l’heure ou certains carburants ont frôlé la barre des 2 euros le litre.

La vente sans aucune marge bénéficiant directement au distributeur sera quotidienne chez Carrefour et Leclerc. Quant à Casino, Cora, et Intermarché, elle sera pratiquée deux week-ends par mois, et au moins un week-end par mois chez Système U et Auchan. Leclerc a précisé qu'il réaliserait entre 2 et 6 centimes de marge par litre, selon les stations-service. Pour un plein d'essence de 60 litres vendu à prix coûtant, cela se traduirait par une réduction allant de 1,20 euro à 3,60 euros sur le ticket de caisse.

Une économie allant jusqu’à 3,60 euros par plein de carburant

Le gouvernement a également précisé que les consommateurs auront la possibilité de consulter la liste des enseignes participant aux ventes à prix coûtant sur le site prix-carburants.gouv.fr, une information qui sera disponible « dans les semaines à venir ». Par ailleurs, il a annoncé un soutien financier supplémentaire de 5 millions d'euros pour les réseaux d'indépendants impliqués dans la transition écologique, en complément des 10 millions d'euros déjà alloués au fonds spécifique.

La vente à prix coûtant s'ajoute à la mesure annoncée par Emmanuel Macron consistant à accorder une aide de 100 euros par an et par véhicule aux ménages à faibles revenus qui dépendent de leur voiture pour se rendre au travail. Cependant, il est important de noter que cette vente à prix coûtant n'aura qu'un impact limité sur les prix des carburants, qui ont connu une forte hausse. Selon Patrice Geoffron, professeur à l'université Paris-Dauphine, cela s'explique par le fait que les distributeurs vendent les carburants avec des marges de quelques centimes seulement.