Prix du carburant : voici les enseignes les moins chères

Les prix des carburants s’envolent et les Français obligés de prendre le volant chaque jour ont du mal à suivre. De son côté, le gouvernement multiplie les mesures pour faire baisser les prix, mais une fois à la pompe, le constat est le même, et le plein avoisine souvent les 100 euros en moyenne. C’est dans ce contexte que BFM Business a établi le classement des enseignes qui vendent le carburant au meilleur prix.

Avec un prix au litre qui frôle souvent la barre des 2 euros, l'exécutif a entamé une série de mesures qui visent à baisser les prix à la pompe. Elisabeth Borne avait annoncé l’autorisation de vente à perte, mais cette mesure a été annulée et le Président a finalement indiqué qu’il demandera aux distributeurs de vendre à prix coûtant. Un chèque carburant sera également octroyé pour les foyers les plus modestes.

Mais lorsqu’il s’agit de faire le plein, les nombreux distributeurs pratiquent différents prix qui ont été scrutés par BFM Business, afin de faire ressortir les moins chers. Les prix des trois carburants principaux ont ainsi été comparés : le gazole, le sans-plomb 95-E10 et le sans-plomb 98. Il a été constaté, le 25 septembre, que dans les points de vente classiques, les stations Leclerc affichent les prix les moins élevés (le SP98 est à 1,987 euro le litre et le SP95-E10 est à 1,908 euro).

Le prix du carburant : jusqu’à 10 euros d’économie sur le plein de gazole

En ce qui concerne le gazole, Système U devance son concurrent et propose le litre à 1,914 euro en moyenne, suivi de près par Leclerc à 1,915 euro. La différence reste minime : sur un plein de 50 litres de gazole, cela représente 95,70 euros chez Système U, soit 5 centimes de moins que chez Leclerc. Par rapport à Total, l'économie est plus significative à hauteur de 2 euros sur un plein de 50 litres. En comparaison avec BP, l'enseigne la plus chère, l'économie atteint 10 euros.

Le prix du SP95-E10 dépasse généralement les 2 euros le litre dans les stations ENI et Avia, tandis que le SP98 franchit ce seuil symbolique dans les stations Carrefour, Casino, Esso, Avia et ENI. En ce qui concerne le gazole, les prix dépassent les 2 euros en moyenne dans les stations ENI, Avia et BP. Il faut savoir aussi que sur le réseau autoroutier national, Total propose les prix les plus bas à la pompe. En moyenne, le SP98 y est vendu à 1,99 euro le litre, le SP95-E10 à 1,983 euro le litre et le gazole à 1,984 euro. Esso et ENI suivent de près. Lorsqu'on fait un plein de 50 litres de SP95-E10, on observe une différence de 13 euros entre la station la plus économique, Total, et BP, la plus coûteuse.