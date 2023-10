Télétravail : les Français sont plus enclins à travailler dans les bureaux que depuis chez eux !

4 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

Suite à la pandémie de la Covid-19, les habitudes de travail de la majorité des pays du monde ont été modifiées. En effet, les sociétés et les entreprises se penchent de plus en plus vers le télétravail. Cependant, la France fait exception. Le travail en présentiel est le mode qui marque une forte tendance dans l'Hexagone, notamment par rapport à certains de ses voisins européens. Une étude récente menée par le cabinet de conseil en immobilier, JLL, a mis en évidence cette tendance.

Le travail au bureau demeure présent au sein des entreprises françaises

Le rapport de JLL révèle que les salariés français passent en moyenne 3,5 jours par semaine au bureau, une durée plus élevée que celle de leurs homologues suisses (3 jours) britanniques (2,6 jours) et espagnols (2,5 jours). Cette préférence pour le travail en présentiel peut s'expliquer par plusieurs facteurs culturels : « En France, on se montre davantage devant le chef, devant la direction. Mais nous avons aussi une culture plus forte de la socialisation. La pause déjeuner, par exemple, est chez nous un vrai moment de convivialité », explique Flore Pradère, directrice de recherche sur les nouveaux modes de travail chez JLL, aux Échos.

Le coût élevé du logement en centre-ville est un autre élément clé qui influence le choix des travailleurs en France

Les salariés qui résident en centre-ville ont souvent des logements plus petits. Par conséquent, pour eux, travailler à domicile dans ces espaces restreints peut être désagréable et peu confortable, ce qui incite certains à préférer le bureau. Selon Frédéric Goupil de Bouillé, le président de l'Association des directeurs immobiliers (ADI), ceux qui ne disposent pas des conditions favorables pour travailler à la maison préfèrent se rendre au bureau.

C'est une situation qui est diamétralement opposée aux grandes villes, telles que Londres, New York ou San Francisco, où le coût de l'immobilier est onéreux. Par conséquent, les salariés préfèrent habiter loin du centre-ville, et donc de leur lieu de travail. Dans ce cas, le télétravail est la meilleure solution. En France, par contre, les travailleurs sont peut-être moins enclins à rester chez eux en raison de logements peu spacieux, bien qu'ils soient disponibles à moindre coût en dehors des centres-villes.

Malgré cet attachement au présentiel, le télétravail gagne du terrain en France, en particulier depuis la pandémie de la Covid-19. C'est ce qui pousse d'ailleurs les entreprises à revoir à la baisse leurs budgets alloués aux espaces de bureau. Cependant, cette transition vers le télétravail est un réel défi en termes d'organisation. Lorsque la présence des salariés au bureau est concentrée sur certains jours de la semaine : « c'est au manager d'organiser la rotation des équipes et de dire qui vient quand », précise Flore Pradère. Cette situation nécessite « beaucoup d'orchestration », affirme-t-elle.