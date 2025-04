Tabac en Espagne : les prix des cigarettes s’envolent en 2025

Fumer en Espagne coûtera plus cher en 2025. Les nouvelles mesures fiscales, déjà en application en janvier, augmentent les prix du tabac à travers le pays, y compris dans les îles et enclaves autonomes. Cette hausse vise autant les marques populaires que les produits premium.

Les cigarettes voient leurs prix augmenter sensiblement. Par exemple, le paquet de Lucky Strike passe désormais à 5,25 €, tandis que les Marlboro Red et L&M Blue Label atteignent respectivement 5,80 € et 5,60 €. Les marques plus économiques, comme Desert Gold, voient également une hausse, avec un prix moyen de 4,55 € par paquet. De son côté, le paquet de 20 unités de la marque Dunhill International atteint les 6,90 euros.

Cette augmentation entrée en vigueur en décembre, reflète une tendance mondiale visant à dissuader la consommation de tabac tout en renforçant les recettes fiscales. Selon le Bulletin officiel de l’État espagnol, ces tarifs incluent les taxes appliquées à chaque étape de la chaîne de production et de distribution.

Les cigares et tabac à rouler également touchés

Les amateurs de cigares et de tabac à rouler ne sont pas épargnés. Les marques de cigares premium, comme Cohiba et Montecristo, enregistrent des augmentations importantes. Par exemple, un coffret exclusif de Montecristo peut atteindre 588 €, alors que des modèles plus accessibles comme Guantanamera coûtent environ 2,50 € l’unité.

Du côté du tabac à rouler, les produits comme Manitou ou Pueblo voient leurs tarifs grimper à environ 6,80 € pour un paquet de 30 grammes. Ces hausses, bien que proportionnelles à leur catégorie, impactent largement les consommateurs réguliers.

La décision d’augmenter les prix du tabac en Espagne s’inscrit dans une double logique : réduire la consommation et accroître les recettes fiscales. En augmentant les prix, le gouvernement espère décourager les fumeurs et répondre aux objectifs de santé publique tout en augmentant les fonds publics nécessaires à d’autres priorités budgétaires.

Cependant, certains experts s’interrogent sur l’efficacité réelle de ces mesures, soulignant qu’elles pourraient inciter davantage de consommateurs à acheter leur tabac dans d’autres pays européens où les prix restent plus attractifs.

Les alternatives des fumeurs

Face à cette hausse, certains consommateurs envisagent de se tourner vers des options moins coûteuses, comme le tabac à rouler ou des marques génériques. Toutefois, ces produits sont également touchés par les nouvelles taxes, limitant les économies potentielles.

Pour d’autres, cette augmentation pourrait constituer une opportunité pour réduire leur consommation, voire arrêter de fumer. Le gouvernement espagnol promet d’accompagner ces efforts avec des campagnes de sensibilisation et un soutien accru pour les fumeurs souhaitant se sevrer.

L’année 2025 marque donc un tournant pour les fumeurs en Espagne, où le coût du tabac devient un levier clé dans les politiques de santé et de finances publiques.