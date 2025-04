Suspension de la réforme des retraites : quel impact sur l’âge de départ et la durée de cotisation ?

La réforme des retraites, entrée en vigueur en septembre 2023, fait toujours l’objet de contestations. Face aux pressions politiques, le gouvernement envisage de suspendre certaines mesures clés. Cette décision pourrait avoir des répercussions importantes sur les générations concernées.

La réforme des retraites, mise en œuvre en septembre 2023, a provoqué de nombreuses tensions sociales et politiques. Ce texte prévoyait deux changements majeurs : un report progressif de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et une augmentation de la durée de cotisation pour obtenir une pension à taux plein. Cependant, face à la pression du Parti socialiste et d’autres forces politiques, le gouvernement envisage de suspendre cette réforme, au moins temporairement.

Cette possible suspension sera abordée lors du discours de politique générale de François Bayrou, prévu le 14 janvier. Cette décision pourrait figer l’âge de départ à la retraite pour les générations actuellement concernées, empêchant l’application des mesures les plus controversées.

Ce que prévoyait la réforme des retraites de 2023

La réforme en cours depuis septembre 2023 a introduit un relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite. Pour les personnes nées à partir de septembre 1961, l’âge minimal est passé à 62 ans et trois mois, et il devait progressivement atteindre 64 ans pour les générations suivantes. Par exemple, les travailleurs nés en 1963 doivent désormais attendre 62 ans et neuf mois pour pouvoir liquider leur pension.

Par ailleurs, la durée de cotisation nécessaire pour percevoir une retraite à taux plein a également été revue à la hausse. Fixée à 168 trimestres (soit 42 ans) auparavant, cette durée doit atteindre 172 trimestres (43 ans) pour les générations nées à partir de 1965.

Les effets d’une suspension sur l’âge de départ et la durée de cotisation

Si la réforme est suspendue, les générations actuellement concernées pourraient conserver un âge de départ à la retraite de 62 ans et neuf mois, au lieu de voir cet âge repoussé à 64 ans. Cela impliquerait un retour aux règles précédentes, avec une durée de cotisation maximale de 170 trimestres, au lieu des 172 trimestres initialement prévus.

Cependant, pour que cette suspension soit effective, il faudra que le gouvernement modifie la loi. Cela pourrait se faire par le biais d’un amendement dans le prochain budget de la Sécurité sociale. Une fois cette modification actée, il faudra également ajuster les systèmes informatiques des caisses de retraite, un processus qui pourrait prendre plusieurs mois.

Malgré les discussions en cours, les experts appellent les futurs retraités à rester prudents. Valérie Batigne, fondatrice du cabinet Sapiendo retraite, souligne que, tant que la suspension n’est pas officiellement actée, les travailleurs doivent continuer à se baser sur les règles en vigueur. « Si le gouvernement n’est pas censuré, il faudra ensuite attendre que cette mesure soit intégrée dans les logiciels de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, ce qui peut prendre plusieurs mois », affirme-t-elle auprès de Capital.

En résumé, la suspension de la réforme des retraites pourrait offrir un répit aux générations proches de la retraite. Cependant, le flou persiste sur les modalités exactes de cette suspension et les délais de mise en œuvre.