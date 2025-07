Retraites : François Bayrou prêt à revoir l’âge légal, selon la CFDT

Les échanges entre le gouvernement et les partenaires sociaux se poursuivent sur la réforme des retraites. Reçue mardi à Matignon, Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, a salué la volonté de François Bayrou d’ouvrir le dialogue sur l’ensemble des thématiques liées aux retraites, sans exclure la question de l’âge légal.

Marylise Léon a affirmé que François Bayrou est prêt à examiner tous les aspects de la réforme des retraites. « Le Premier ministre nous a confirmé qu’il n’y aurait aucun tabou et que tous les sujets, tous les dossiers, toutes les thématiques afférentes aux retraites, y compris l’âge légal, étaient sur la table », a-t-elle déclaré, selon BFM Business. Cette déclaration fait écho aux débats actuels sur le recul de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, une mesure très contestée.

La cheffe de la CFDT a rappelé que le syndicat considère cette réforme comme « totalement injuste » et souhaite que la question de la pénibilité soit au cœur des discussions. « La CFDT pose en incontournable à ces discussions d’ouvrir le sujet de la reconnaissance de la pénibilité », a-t-elle insisté.

Le Medef appelle à élargir le débat concernant les retraites

Le président du Medef, Patrick Martin, a également rencontré François Bayrou pour discuter des retraites. Toutefois, il souhaite aller plus loin et élargir les discussions au financement global de la protection sociale. Il a évoqué des pistes telles que la capitalisation ou une réforme fiscale touchant la CSG et la TVA.

Patrick Martin a notamment plaidé pour éviter d’alourdir les charges des entreprises. « Le sujet doit être rouvert avec tout ce qui peut être possible et imaginable en matière de financement », a-t-il déclaré, tout en insistant sur la nécessité de ne pas compromettre la compétitivité des entreprises.

Outre les retraites, l'emploi est aussi parmi les priorités des syndicats

Outre la question des retraites, Marylise Léon a exprimé des préoccupations sur la situation de l'emploi, notamment face aux vagues de licenciements récents. Elle espère un rendez-vous rapide avec Astrid Panosyan-Bouvet, ministre en charge de ce dossier. La CFDT demande notamment la prolongation du dispositif d’activité partielle de longue durée, instauré pendant la crise sanitaire, ainsi qu’une révision de la loi Florange pour protéger les salariés des fermetures de sites.

Selon un dossier distribué à la presse, le syndicat souhaite également la création de droits à la reconversion professionnelle pour les salariés affectés par les restructurations. « Il est urgent de prendre des mesures pour sécuriser l'emploi dans un contexte économique inquiétant », a déclaré Marylise Léon et rapporté par BFM.

François Bayrou poursuit les consultations avec les partenaires sociaux tout au long de la semaine. Après le Medef et la CFDT, il recevra les représentants de la CGT, de Force Ouvrière, de la CFE-CGC et de l’U2P. Le haut-commissaire au Plan semble déterminé à engager un dialogue constructif avec l’ensemble des acteurs pour tenter de trouver des solutions aux défis que pose le financement des retraites et de la protection sociale.