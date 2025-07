Quel est le supermarché préféré des Français en 2024 ?

La bataille entre les supermarchés s’intensifie dans un contexte économique marqué par la recherche de valeur et la responsabilité sociétale. Une étude réalisée par Bonial et Ipsos en automne 2024 classe E.Leclerc en tête des préférences des consommateurs français. Ce palmarès repose sur un baromètre détaillé, évaluant les performances sur des critères variés.

Pour établir ce classement, les enquêteurs se sont appuyés sur un panel représentatif de 2 952 Français interrogés sur leurs perceptions des principales enseignes d’alimentation générale. 46 enseignes, parmi lesquelles Aldi, Auchan, Carrefour, Lidl, Monoprix ou Super U, ont été passées au crible selon 11 critères d’attractivité commerciale. L’objectif était de mesurer comment chaque enseigne répond aux attentes des consommateurs, qu’il s’agisse de prix compétitifs ou d’un engagement envers des pratiques durables.

Supermarchés E.Leclerc : une stratégie gagnante sur tous les fronts

Avec un score impressionnant de 26 points, E.Leclerc surpasse de loin la moyenne générale de 14,3 et s’impose comme la chaîne la plus attractive pour les Français. L’enseigne domine sur 7 des 11 critères. Les promotions, considérées comme l’un des principaux leviers de fidélité, sont un point fort indéniable de l’enseigne. E.Leclerc propose des offres fréquentes et pertinentes qui attirent une clientèle diversifiée, à la recherche de bons plans sans compromis sur la qualité.

Cette combinaison gagnante permet à l’enseigne de répondre aux besoins des consommateurs, même dans un contexte économique tendu. En deuxième position, Lidl s’illustre avec un score de 24,7 points, grâce à sa stratégie axée sur le prix. L’enseigne allemande est en tête sur le critère de l’attractivité des prix, confirmant sa réputation de champion du discount. Toutefois, elle reste en retrait sur des critères comme la diversité des produits ou l’expérience client, ce qui l’empêche de devancer E.Leclerc.

Carrefour, quant à lui, se classe troisième avec un indice de 19,8 points. Bien que loin derrière les deux leaders, l’enseigne tire son épingle du jeu grâce à son engagement environnemental et sociétal. Les clients reconnaissent ses efforts pour aligner ses pratiques commerciales sur les préoccupations écologiques et éthiques. Ce positionnement pourrait devenir un atout majeur dans les années à venir, à mesure que ces critères gagnent en importance.

Une concurrence entre les supermarchés marquée par des écarts significatifs

L’analyse des résultats révèle des différences importantes entre les enseignes. Parmi les critères où les écarts sont les plus notables, on retrouve :

La facilité d’accès aux magasins, un point crucial pour attirer une clientèle large,

L’attractivité des prix, où Lidl excelle mais où certaines enseignes plus haut de gamme peinent à convaincre,

Et le rapport qualité-prix, un équilibre délicat que seules quelques chaînes parviennent à maintenir.

L’un des enseignements majeurs de cette étude est l’évolution des priorités des consommateurs. Si le prix reste un critère central, des aspects comme la responsabilité sociétale, la qualité des produits, et l’expérience client prennent de plus en plus de poids dans les décisions d’achat. Cela reflète une sensibilité accrue à des enjeux comme le développement durable et la transparence des pratiques commerciales.

Dans les années à venir, le succès des enseignes dépendra de leur capacité à anticiper ces tendances et à adapter leurs stratégies. Le baromètre 2024 pourrait alors devenir un outil clé pour comprendre les dynamiques du marché alimentaire et les attentes des Français.