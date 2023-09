Pression, stress et intimidations : deux employés de la Banque de France se suicident

Partager sur : 43 Partages Facebook

Deux salariés de la banque ont mis un terme à leur vie en juin dernier. Ils ont été retrouvés dans leur domicile laissant des lettres expliquant les motifs de leurs suicides qui seraient en majeur partie lié au stress et à l'environnement toxique au sein de l'institution. Une enquête a ainsi été ouverte par la Banque de France pour élucider cet incident qui a pointé du doigt les conditions de travail au sein de cette institution.

Quatre salariés sur dix se trouvent dans une situation de stress, au sein de la Banque de France !

Les deux employées en question exerçaient dans la filière fiduciaire de la Banque de France, chargée de la gestion des billets et des pièces. À cause de la fermeture des sites, la filière est exposée à une insécurité permanente. Ces deux suicides rappellent un incident qui a touché France Télécom, où de nombreux employés se sont donnés la mort a causes des conditions de travail défavorables.

« une vraie inquiétude d’un risque France Telecom », déclare Hugo Coldeboeuf, délégué syndical de la CGT Banque de France. Il a d'ailleurs souligné que, suite a ce drame, plusieurs personnes exerçant dans la même filière ont commencé a parler ouvertement de la pénibilité des conditions de travail : « On a des témoignages (de salariés) qui nous remontent, on sent que cela a libéré la parole » affirme-t-il. Depuis des années, l'ensemble des syndicats ont mis en garde sur les dangers du stress au sein de cette institution qui a déjà réduit ses effectifs de 25 % depuis 2015.

En effet, un rapport de 2021 au sujet des risques psychosociaux au sein de la Banque de France a confirmé que quatre salariés sur dix se trouvent dans une situation de stress. Une condition qui ne cesse d'empirer depuis 2011. En effet, les employés de la Banque de France vivent un calvaire en raison de la pression, des intimidations, de conflits, d'incertitude concernant l'avenir et de perte de sens et d'intérêt pour le travail.

La banque de France rassure ses salariés…!

De son coté, la Banque de France, dans un message envoyé a l'ensemble de ses salariés, a exprimé ses inquiétudes à ce sujet et a promis de renforcer les mesures qui vont prévenir ce genre d'actes à l'avenir : « C’est naturellement un drame, auquel nous sommes tous sensibles et très attentifs" et "la banque renforcera bien entendu toutes les mesures nécessaires, s’il y a lieu, pour prévenir au maximum ces situations de grande détresse qui nous affectent profondément », déclare la direction.

D'ailleurs, l'institution a d'ores et déjà pris certaines mesure en organisant une réunion traitant ce sujet le 11 septembre dans laquelle les élus du personnel ont exprimé leur mécontentement vis à vis des décisions arbitraires de la banque. Ils ont en effet dénoncé le refus de celle-ci de suspendre les reformes. À ce propos, l'AFP a contacté la CGT qui a confirmé qu'une nouvelle réunion se tiendra le 4 octobre. À l'issue de cette dernière, les organisation syndicales vont élire « une expertise pour danger grave et imminent sur l'ensemble du périmètre de la banque », a annoncé la CGT.