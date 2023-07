Spotify augmente le prix de son abonnement en France

La plateforme de streaming musical, Spotify, vient d'annoncer une augmentation de ses tarifs à travers le monde. En France, l'abonnement Premium coûtera désormais 1 euro plus cher qu'auparavant. Une augmentation qui devrait également concerner la Belgique, mais pas la Suisse.

Un alignement sur les prix proposés par la concurrence

Pour la première fois depuis son lancement en 2006, le service de streaming musical suédois, Spotify, s'apprête à augmenter les prix de ses abonnements en France. Ce faisant, la plateforme va s'aligner, en termes de prix, sur ses principaux concurrents, en l'occurrence, Deezer et Apple Music, qui en ont fait de même l'année dernière et sont passés au-dessus de la barre des 10 euros.

Spotify a annoncé la nouvelle à ses 200 millions d'abonnés par la voie d'un communiqué publié lundi 24 juillet. L'accès à son service Premium devrait donc voir son prix augmenter dans 52 pays. En effet, écouter de la musique sur Spotify, sans publicité, sans restrictions et hors connexion coûtera dorénavant 10,99 euros par mois, au lieu de 9,99 euros.

Spotify annonce l’augmentation des tarifs de son abonnement Premium dans 52 payshttps://t.co/ZEIJVgq7sA — Le Parisien (@le_Parisien) July 24, 2023

Les nouveaux prix de Spotify en France

Le géant suédois du streaming en ligne avait déjà fait allusion à des augmentations du prix de ses abonnements en 2022. « Ces mises à jour nous aideront à continuer à offrir de la valeur aux fans et aux artistes », explique l'entreprise dans son communiqué. Rappelons que l'année 2022 avait été compliquée pour Spotify, qui avait enregistré des pertes record de 430 millions d'euros.

Afin de se refaire une santé financière, Spotify va donc procéder à l'augmentation du prix de l'ensemble de ses abonnements. C'est le cas de l'abonnement « Duo » qui propose une offre commune à deux comptes « Premium » résidant sous le même toit. Son prix, qui était jusqu'à présent de 12,99 euros, passe à 14,99 euros.

Il en va de même pour la formule « Family », dont le prix passe de 15,99 euros à 17,99 euros. Les tarifs étudiants ne sont pas en reste, puisqu'ils sont sur le point de passer à 5,99 euros, contre 4,99 euros aujourd'hui.

Depuis le début de l'année 2023, le service de streaming musical en ligne a multiplié les investissements en vue de rendre son offre plus attractive. Les podcasts, les livres audios et intelligence artificielle sont ainsi venus garnir cette dernière. Les abonnés ont d'ores et déjà exprimé leur déception quant au fait que ces augmentations de prix ne soient pas accompagnées de nouvelles fonctionnalités de la plateforme.