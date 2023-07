Appartement étudiant : voici des solutions pour conserver son logement pendant les vacances

Actuellement, trouver un logement en France n'est pas facile, encore moins pour un jeune étudiant. Mais, encore faut-il réussir à le garder au cours des vacances d'été. Toutefois, il existe certaines solutions pour préserver ce logement tant convoité durant son absence.

Quand trouver un appartement pour étudiant devient un défi difficile à relever

La recherche d'appartement est souvent synonyme de stress et d'anxiété. Avec la baisse de l'offre de l'immobilier, trouver un logement devient de plus en plus difficile, notamment pour une personne aux revenus modérés, à l'instar des étudiants. Par conséquent, lorsqu'on met enfin la main sur la perle rare, on doit tout faire pour la garder. Pourtant, beaucoup d'étudiants peinent à garder leurs appartements pendant les grandes vacances.

Pour ceux qui bénéficient des logements du Crous, il est possible de les garder pour la rentrée prochaine, en respectant certaines conditions. Pour conserver sa chambre, l'étudiant devra assurer le paiement du loyer. Néanmoins, pour être certains de la garder, il est important de renouveler sa demande à l'avance, via la plateforme MesServices.etudiant.gouv.fr.

Concernant ceux qui optent pour la location entre particulier, d'autres conditions sont en vigueur.

Conserver son appartement étudiant en été sous conditions

La règle de base, dite classique, pour garder un logement loué dans un parc privé est le renouvellement automatique du bail lorsqu'il atteint sa date d'échéance. Néanmoins, le bailleur est en mesure de mettre fin au contrat de location, soit de ne pas procéder à son renouvellement. Dans le cas opposé, s'il décide de maintenir le bail, l'étudiant sera apte à conserver son logement.

Par ailleurs, il faut savoir que le renouvellement automatique du bail prend fin après une année pour un logement meublée, tandis que sa durée se limite à trois ans pour un appartement étudiant sans meuble. D'autre part, l'étudiant peut procéder à la sous-location de son logement pendant les vacances. Cette solution permet de conserver l'appartement, tout en profitant d'une rentrée d'argent pouvant l'aider à financer son loyer. Cependant, celui-ci devra respecter certaines règles. Dans le parc privé, le locataire doit obligatoirement avoir l'accord du propriétaire pour sous-louer le logement.

Il doit également proposer un loyer qui ne dépasse pas le sien. Dans le cas où ce dernier ne respecte pas l'une de ces règles, le propriétaire peut, à tout moment, rompre le contrat de location. Par conséquent, il faut rester très vigilant pour éviter de perdre son logement étudiant.