Les salaires moyens sont différents en France : voici les 10 villes les plus attractives !

Partager sur : 5 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

Les employés français perçoivent des salaires plus au moins différents, parfois même pour le même métier. En effet, les rémunérations varient en fonction des villes où les travailleurs sont établis. Business Cool a établi un classement de 10 villes dans l'Hexagone ou les salaires sont nettement plus élevés.

Paris mène la course !

C'est Paris qui est sans surprise en tête du podium avec un salaire moyen de 3.939,78 € par mois. La métropole représente le centre économique de la France et plusieurs secteurs y sont très florissants. Par exemple, le secteur de la finance, la technologie et bien d'autres sont au sommet et captivent de plus en plus de talents. Elle compte un effectif salarial de 3.515.851 personnes, ce qui se reflète justement sur le salaire, qui est d'ailleurs à l'image du coût de la vie à Paris.

Des petites villes avec des salaires considérables !

En deuxième position, nous nous dirigeons vers Versailles–Saint-Quentin, où 243 325 travailleurs reçoivent chaque fin du mois un salaire moyen de 3 586,18 €. En troisième place, Saclay, située dans l'Essonne, qui possède seulement 197 987 employés percevant en moyenne 3 354 euros par mois. La quatrième position revient à Savanes, où 5 679 individus rémunérés en moyenne 3 319 € par mois. Enfin, la Seine yvelinoise clôture le top 5 avec 178 348 employés qui gagnent en moyenne 3 267 euros par mois.

En bas de ce top 10, on trouve Lyon en sixième place, qui compte 789.285 salariés rémunérés à 2.981,60 euros par mois en moyenne. Elle est suivie de près par Grenoble qui possède 21.728 gagnant un salaire moyen de 2.981 euros par mois. La huitième position est attribuée à Cannes et ses 144.012 salariés, touchant 2.975 euros par mois.

Bagnols-sur-Cèze, qui se situe dans le Grade, occupe l'avant-dernière place de ce top 10. Le salaire moyen dans cette ville est estimé à 2891 euros et compte 18 617 salariés. Toulouse, quant à elle, clôture le classement et se place dixième avec 494 597 employés et une rémunération moyenne de 2889.27 euros.

Ce classement a été établi en tenant compte du rapport entre le nombre de salaires que compte une ville avec la quantité salariale produite. C'est en se basant sur ces résultats et certaines données gouvernementales que Business cool a pu mettre en place ce top 10 des villes où les salariés sont le mieux payés en France.

En parallèle, il faut souligner que le coût de la vie est également diffèrent selon les villes. Paris, qui est classée première concernant les salaires, est également la ville la plus chère en France, suivie de Nice, Lyon et Bordeaux. .