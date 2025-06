Retraite : quand est-ce que ma pension de base sera augmentée ?

Pour les retraités, l’année 2024 apportera de nouvelles perspectives et probablement un niveau de vie meilleur. Depuis le 1ᵉʳ novembre déjà, près de 1.3 million de retraités du privé ont vu leur pension complémentaire augmenter. Dès 2024, une autre revalorisation est prévue.

Une augmentation bienvenue pour les retraités du privé

Après les négociations ayant commencé au mois d’octobre 2023, les représentants syndicaux et patronaux responsables de la gestion du régime de l’Agirc-Arrco se sont positionnés en faveur de la revalorisation la retraite complémentaire à 4.9 %. Une augmentation entrée en vigueur au 1ᵉʳ novembre et qui constitue un coup de pouce non négligeable pour les concernés, notamment en cette période de fin d’année.

Selon les derniers accords entre les gestionnaires de l’Agirc-Arrco, cette revalorisation de 4.9 % appliquée sur la pension de retraite ne tiendra pas jusqu’en 2024. En effet, bien qu’elle ait pris effet très récemment, elle risque d’être sous-indexée, soit de 0.4 % à 0.8 % moins que l’inflation à partir de 2024, et ce, jusqu’au 2026.

La bonne nouvelle, néanmoins, c’est que les retraites de base sont revues à la hausse à partir du 1ᵉʳ janvier 2024. Bruno Le Maire, qui avait annoncé cette augmentation en septembre dernier, avait précisé qu’elle serait à hauteur de 5.2 %. C’est une démarche que Bercy a entreprise pour permettre aux retraités de gagner en pourvoir d’achat.

Retraite de base : les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes

Il faut rappeler que le montant de la retraite de base en France diffère du sexe. Autrement dit, ce que perçoit une femme retraitée comme pension de base est significativement inférieur à ce que perçoit un homme à la retraite. Même avant la retraite, les inégalités salariales entre les hommes et les hommes représentent la plaie béante de l’égalité des sexes. D’ailleurs, en 2022, les femmes cadres étaient largement moins augmentées que les hommes.

En ce qui concerne l’Agirc-Arrco, le montant moyen de la pension complémentaire pour les hommes est estimé à 573 euros, représentant un gain de 28 euros. Quant à la retraite de base, elle est évaluée à 1 013 euros, entraînant une augmentation de 52.68 euros. Ainsi, la somme totale de ces deux revalorisations aboutit à un gain global de 80.68 euros. Pour les femmes, la pension complémentaire atteint 301 euros, générant un gain estimé à 14.75 euros. En ce qui concerne la retraite de base, la moyenne s’établit à 710 euros, ayant été revalorisée avec un montant supplémentaire de 36.92 euros. Dans l’ensemble, le cumul de ces deux retraites aboutit à un montant de 51.67 euros.