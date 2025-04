Retraite : le Medef appelle à un chantier global sur le financement de la protection sociale

Les consultations sur les retraites et la protection sociale se poursuivent au gouvernement. Le Medef, qui a rencontré François Bayrou, appelle à une refonte en profondeur du système, tandis que les syndicats maintiennent que la question de l’âge de départ reste le sujet prioritaire pour les Français.

Lors de son entretien avec François Bayrou, Patrick Martin a plaidé pour que les discussions autour des retraites ne se limitent pas à des ajustements de l’âge de départ. Selon le président du Medef, il est nécessaire d’élargir le débat au financement de l’ensemble de la protection sociale. Il a notamment proposé d’examiner des pistes comme les régimes de retraite par capitalisation ou encore le transfert partiel des charges sociales vers des impôts comme la TVA ou la CSG.

« Je souhaite faire levier en quelque sorte de ces travaux qui s’engageraient sur la réforme des retraites pour poser beaucoup plus fondamentalement le sujet du niveau et du financement de notre protection sociale », a déclaré Patrick Martin. Selon lui, il est crucial d’agir rapidement face aux défis financiers auxquels le système est confronté.

La question des exonérations en débat

Pour les syndicats, la proposition du Medef de revoir le financement de la protection sociale est perçue comme une opportunité de mettre sur la table le sujet des exonérations de cotisations pour les entreprises. Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, a déclaré que ces allègements représentent une perte de recettes pour le système et doivent être réévalués.

« Avoir l’opportunité d’en discuter avec le Medef me semble extrêmement intéressant parce que l’un des sujets du financement de la protection sociale, ce sont les exonérations de cotisation. Je suis ravie qu’il soit ouvert à cette discussion », a affirmé Marylise Léon. Toutefois, elle a précisé que le financement global de la protection sociale ne constitue pas la priorité immédiate du syndicat.

Les retraites : toujours la priorité pour la CFDT

Pour la CFDT, le sujet brûlant reste la réforme des retraites, et en particulier la question de l’âge légal de départ à 64 ans, actée en 2023. Marylise Léon a rappelé que cette mesure est perçue comme injuste par de nombreux citoyens. « La CFDT est toujours sur la même ligne : l’idée que 64 ans, ça n’est pas la solution », a-t-elle martelé, insistant sur la nécessité d’ouvrir le dossier de la pénibilité.

La leader syndicale a également souligné que le gouvernement devait lancer d’urgence des discussions sur l'emploi, compte tenu du contexte économique préoccupant, ainsi que sur les conditions de travail des agents publics et des salariés du secteur privé.

Les rencontres avec les partenaires sociaux se poursuivent cette semaine. Après Patrick Martin et Marylise Léon, François Bayrou doit rencontrer Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, ainsi que Frédéric Souillot de Force Ouvrière et François Hommeril de la CFE-CGC. Le gouvernement espère ainsi avancer sur plusieurs fronts en vue d’adopter un budget équilibré et des mesures sociales qui répondent aux attentes des citoyens.