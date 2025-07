Retraites : vers une hausse du déficit, le COR préconise la suppression de l’abattement fiscal

Le président du Conseil d’orientation des retraites (COR) tire la sonnette d’alarme : le déficit du système de retraite devrait se creuser davantage dans les années à venir. En cause, la conjoncture économique et le faible taux d’emploi des seniors. Parmi les solutions envisagées, une remise en cause de certains avantages fiscaux accordés aux retraités pourrait être discutée. Le gouvernement veut rouvrir les débats sur le sujet.