Retraités à faibles revenus : quels sont les dispositifs prévus pour faciliter l’accès aux soins ?

Afin de faciliter l'accès aux soins aux personnes à revenus faibles, notamment les retraités, et réduire le phénomène de leur évitement à cause des lourdes charges, le gouvernement a mis en place un dispositif social qui a vu le jour en 2019. Celle-ci vise à étendre la couverture des soins aux personnes disposant d'un revenu assez modeste. En réalité, l'accès à ces services médicaux est gratuit, ou avec un tarif symbolique, payé avec des contributions financières minimales. Connu sous le nom de complémentaire santé solidaire, il vient consolider deux dispositifs préexistants, à savoir : l'aide pour la complémentaire santé (ACS) et la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C).

Quels sont les retraités qui ont droit à la complémentaire santé solidaire

Pour savoir si vous êtes éligible à la complémentaire santé solidaire, il faut savoir que celle-ci est assujettie à des seuils de revenu précis des foyers. Pour un célibataire, le programme est entièrement gratuit si ses revenus annuels ne dépassent pas les 9 719 euros (14 578 euros pour un ménage de deux personnes). Avec une participation financière, ces seuils passent respectivement à 13 120 euros et 19 680 euros.

La cotisation mensuelle varie de 8 euros pour les moins de 29 ans à 30 euros pour les 70 ans et plus, avec des taux variables pour les autres tranches d'âge. Les ressources considérées comprennent les salaires, les pensions de retraite et d'autres sources de revenus non imposables, comme les cadeaux ou les gains de jeu non imposables.

Toutefois, certaines prestations familiales et allocations liées à la dépendance sont exclues du calcul des revenus. Les retraités bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), de l'allocation supplémentaire vieillesse (ASV) ou de la pension minimum garantie peuvent donc avoir accès à ce dispositif.

Couverture et processus de demande

Compte tenu des importantes charges lié aux soins, cette initiative vise à offrir une large gamme de service. De ce fait, avec la complémentaire santé solidaire, les bénéficiaires peuvent avoir accès à des consultations médicales gratuites. Elle couvre également les soins dentaires, les soins infirmiers, la physiothérapie, les hospitalisations et les médicaments essentiels. De plus, elle comprend souvent une couverture pour les prothèses dentaires et auditives, les lunettes et les appareils médicaux, comme les cannes ou les fauteuils roulants.

Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), l'éligibilité à la complémentaire santé solidaire est automatique depuis janvier 2022, supprimant toute demande complémentaire. Les autres bénéficiaires potentiels doivent faire une demande soit via leur caisse primaire d'assurance maladie, soit via leur compte en ligne sur la plateforme Ameli.fr. L'étude de la demande prend environs deux mois.