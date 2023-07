Voici l’âge parfait pour ouvrir un plan épargne retraite (PER) !

Aujourd'hui, en France, le plan épargne retraite (PER) compte plus de 7 millions de souscripteurs. Bien qu'il s'agisse d'un dispositif récent, étant créé en 2019, il faut dire qu'il a réussi à séduire une grande partie des Français. Et pour cause, ce complément de revenu, qui intervient après la retraite, offre de multiples avantages.

Pourquoi est-ce avantageux de souscrire un plan épargne retraite à un jeune âge ?

Tout d'abord, il faut savoir que le PER est ouvert à tous, dès la majorité, sans condition d'âge. Par conséquent, il est possible de souscrire ce plan même après avoir pris sa retraite. Cependant, il serait tout de même judicieux de le faire à un jeune âge, afin de profiter pleinement de ses avantages.

En effet, cette solution d'épargne ne présente plus un grand intérêt pour une personne âgée de plus de 60 ans, étant donné que sa principale fonction est de constituer une épargne pour en profiter pendant ses vieux jours. Ainsi, en ouvrant un compte dès ses 18 ans, on a la possibilité de rassembler une belle somme.

Toutefois, cela reste peu recommandé, étant donné qu'à cet âge-là, on a généralement des revenus limités, ce qui pourrait rendre l'épargne particulièrement difficile. D'autant plus qu'il n'est pas possible de débloquer le plan épargne retraite avant son départ à la retraite.

Il est donc recommandé aux jeunes actifs de consacrer leur revenu à cet âge à leurs études ou à leurs premiers achats importants (véhicule, résidence principal, etc.). Une fois l'ensemble de ces objectifs atteints, il est possible de souscrire un PER et de commencer à l'alimenter.

40 ans, l'âge idéal pour souscrire un PER ?

Ouvrir un PER à un âge précoce n'est pas une bonne idée, pas plus qu'il ne l'est après la retraite. Le moment idéal pour créer cette épargne est donc lorsque le souscripteur aura fini de financer l'ensemble de ses projets de carrière.

Selon les experts, l'âge idéal pour souscrire un PER serait donc de 40 ans. À vrai dire, il ne s'agit pas forcément d'une question d'âge, mais plutôt de situation financière et professionnelle. Il est recommandé d'ouvrir un PER lorsqu'on atteint un certain niveau de stabilité, soit 15 ou 10 ans avant son départ en retraite.

À ce moment-là, rares sont les employés qui souhaitent opter pour une reconversion professionnelle, ou pour un autre projet onéreux ou laborieux. Certains peuvent atteindre ce stade avant 40 ans, tandis que d'autres risquent de le dépasser avant d'arriver à une telle position.