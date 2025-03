Résultats EuroMillions de la FDJ du vendredi 24 novembre

Deux fois par semaine (mardi et vendredi), un tirage EuroMillions est organisé dans 9 pays européens, dont la France. Pour y participer, il suffit d’acheter une grille (physique ou en ligne) et de choisir 5 numéros entre 1 et 50, ainsi que 2 numéros étoile entre 1 et 12. Il est essentiel de valider son ticket avant 20h15 le jour même, soit chez un buraliste, soit en ligne via le site ou l’application de la Française des jeux. La FDJ met, toutefois, en garde, contre les risques des jeux de hasard et incite à un jeu responsable et modéré.

Un jackpot de 73 millions d’euros !

Ce vendredi 24 novembre, la mise en jeu augmente de 11 millions d’euros pour atteindre 73 millions d’euros, faute d’un grand gagnant lors du tirage du mardi dernier qui proposait une cagnotte de 62 millions d’euros. Toutefois, même si personne n’a pu aligner la combinaison à 5 chiffres et les deux étoiles, trois participants européens, dont un Français, ont remporté plus de 175 000 euros grâce à la combinaison à 5 chiffres et une étoile chance. Cinq autres joueurs, parmi lesquels un Français, ont décroché plus de 24 000 euros en trouvant les 5 numéros. Enfin, 25 personnes ont pu aligner 4 bons numéros et deux numéros chance et repartir avec 1 531 euros chacune.

Et comme à l’accoutumée, un joueur a remporté un million d’euros grâce au tirage My Million, dont le code était : AG 692 9478. Il faut rappeler qu’à chaque tirage, que le jackpot soit décroché ou non, un joueur quelque part en France devient millionnaire grâce à cette tombola qui fait entre 100 et 150 nouveaux millionnaires français chaque année, selon la Française des jeux (FDJ).

À noter que le plus gros gain jamais remporté à l’EuroMillions a été enregistré le 19 juillet 2022, avec un montant phénoménal de 230 millions d’euros. Le deuxième plus grand jackpot, s’élevant à 220 millions d’euros, a été gagné en France le 15 octobre 2021. Quant au plus grand prix de cette année, il s’élève à 130 millions d’euros. Il a été décroché par une Bretonne.

Résultats EuroMillions du vendredi 24 novembre

