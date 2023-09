La belle revanche d’une Bretonne licenciée : elle gagne 109 millions d’euros à l’EuroMillions !

Partager sur : 42 Partages Facebook

Une femme d'une cinquantaine d'années, résidant à Lamor-Plage, dans le Morbihan, le record de l'année à l'EuroMillions : 109 millions d’euros. Le ticket gagnant a été validé le 1ᵉʳ septembre. Récemment licenciée, la chance lui a souri au moment où elle en avait le plus besoin, la libérant définitivement de la crainte de ne pas retrouver un travail.

Cette femme, qui n'est pourtant pas une habituée des jeux de hasard, a touché le jackpot EuroMillions l'année. « Il paraît que j’avais plus de chance de me faire frapper par la foudre que de gagner à la loterie, il faut croire que le destin en a décidé autrement », a-t-elle déclaré. Grande fut sa surprise lorsqu'elle a vérifié le résultat du tirage au sort via Internet.

Lors de la réception du fameux chèque au siège de la Française des jeux (FDJ), mardi dernier, la somme était tellement folle qu'elle avait du mal à réaliser qu'elle tenait la combinaison gagnante. D'ailleurs, elle a dû vérifier son ticket plus d'une fois pour s'assurer qu'elle a bel et bien touché ce jackpot de 109 millions d'euros. « C’est inimaginable, j’ai passé de longues minutes à comparer les numéros de mon ticket à ceux que je voyais à l’écran », a-t-elle avoué.

Devenir propriétaire et s'impliquer dans l'associatif grâce à l'EuroMillions

Désormais millionnaire, elle n'a plus de soucis à se faire concernant son licenciement. Elle a décidé de s'impliquer dans le mouvement associatif : « Je m’inquiétais beaucoup, mais je n’ai plus la pression du travail désormais », a-t-elle confirmé. Son plus grand rêve, qu'elle peut maintenant réaliser, est d'acquérir une maison.

Jamais propriétaire durant ces cinquante ans, elle aspire à posséder la maison de ses rêves et à voyager, avec la Thaïlande et le Mexique comme destinations privilégiées. Cette femme au destin exceptionnel envisage également de faire profiter sa famille et ses proches de son chèque de 109 millions d'euros : « Je souhaite laisser une trace, un héritage qui profitera aux générations futures », a-t-elle confié.