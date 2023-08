Rentrée scolaire 2024 : des changements majeurs de calendrier à prévoir ?

Des changements majeurs risquent d'être apportés au calendrier de la rentrée scolaire 2024. Le début de l'année scolaire sera très probablement décalé, tandis que la durée des vacances serait réduite. Une possibilité loin de réjouir les enseignants et les parents d'élèves.

Les Jeux paralympiques devraient retarder la rentrée scolaire 2024

En effet, le calendrier scolaire peut subir des ajustements inattendus, à commencer par la date de la rentrée 2024 qui serait repoussée de sept jours. La durée des vacances, en revanche, serait écourtée. Ainsi, le quotidien de millions d'élèves risque d'être impacté par cette mesure. Enseignants comme parents d'élèves accueillent cette nouvelle avec surprise

La rentrée scolaire 2023/2024 est fixée au 2 septembre, mais elle risque donc d'être reportée à cause des Jeux paralympiques qui devraient se tenir du 28 août et 8 septembre 2024. Si l'événement promet d'importantes retombées économiques pour la ville de Paris, il promet, par ailleurs, des perturbations dans le secteur scolaire.

Cependant, la décision définitive devrait être prise le 17 mai prochain. Ce sont les recteurs d'académie qui auront le dernier mot concernant cette décision. Si elle est confirmée, elle concernera principalement les départements accueillant des compétitions olympiques.

Des retombées économiques majeures

Les enseignants, les élèves et leurs parents n'auront d'autre choix que de se conformer au nouveau calendrier scolaire. Des mesures devraient accompagner cette décision afin d'assurer une transition sans heurts et de ne pas perturber leur processus d'apprentissage. Le report de la rentrée devrait également s'accompagner d'un raccourcissement des « petites vacances ». Une mesure qui risque de chambouler l'apprentissage des élèves et les plans familiaux.

Les changements qui seront apportés sont, pour l'heure, toujours en cours de discussion. Quoi qu'il en soit, la rentrée 2024 promet donc d'être unique. Elle illustre la difficulté de mener à bien l'organisation d'un événement sportif majeur sans entraver les besoins du système éducatif.

L'organisation des Jeux olympiques en 2024 est une occasion en or pour la ville de Paris de rayonner à travers le monde. De même, elle devrait permettre la redistribution de 5 à 10 milliards d'euros de gains pour la région Île-de-France. Le tourisme, à lui seul, devrait représenter plus d'un quart de ces retombées économiques. Les visiteurs internationaux « assureraient 36 % des retombées économiques des JO et 18 % des Jeux paralympiques », selon le rapport d'une mission d'information de l'Assemblée nationale. Pas moins de 16 millions de touristes sont attendus dans la Ville des lumières.