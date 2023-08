Calendrier scolaire 2023-2024 : les dates officielles des vacances pour chaque zone !

C'est officiel, la rentrée scolaire en France est fixée au 4 septembre 2023. Alors qu'un mois de vacances reste encore à savourer, les élèves et leurs parents anticipent déjà les prochains congés. Voici le calendrier des vacances scolaires pour l'année 2023-2024, adapté aux différentes zones du territoire français.

Calendrier des vacances scolaires 2023-2024 des zones A, B et C

À présent que la date de la rentrée scolaire de 2023-2024 a été officiellement annoncée, parents et élèves commencent déjà à planifier leurs vacances d'hiver et de printemps. Mais avant de programmer quoi que ce soit, il faut connaître la zone à laquelle appartient son département.

D'abord, on a la zone A, qui regroupe les départements de Besançon, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Clermont-Ferrand et Poitiers. Quant à la zone B, elle couvre les villes d'Aix-Marseille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Amiens, Caen, Lille, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg. Enfin, la zone C concerne les villes de Paris, Versailles, Créteil, Montpellier et Toulouse. Pour ces trois zones, les vacances scolaires de 2023-2024 seront réparties comme suit :

Les vacances de la Toussaint : du 21 octobre au 6 novembre 2023 pour les trois zones (A, B et C)

Les vacances de Noël : du 23 décembre 2023 au 8 janvier 2024 pour l'ensemble des zones (A, B et C)

Les vacances d'hiver : du 17 février au 4 mars 2024 (Zone A), du 24 février au 11 mars 2024 (Zone B) et du 10 au 26 février 2024 (Zone C).

Les vacances de printemps : du 13 au 29 avril 2024 (Zone A), du 20 avril au 6 mai 2024 (Zone B) et du 6 au 22 avril 2024 (Zone C).

Les vacances d'été : dès le 6 juillet 2024 pour l'ensemble des trois zones (A, B et C).

Les jours fériés pour l'année scolaire 2023-2024

En plus des vacances scolaires, les élèves auront également droit à d'autres journées de répit au cours de la prochaine année scolaire. Ces pauses se présentent sous la forme de jours fériés prévus pour les dates suivantes :