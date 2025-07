Rappel Conso : des pommes de terre vendues chez Intermarché, Carrefour et Système U rappelées

Une alerte émise par le site gouvernemental Rappel Conso concerne des pommes de terre grenailles rôties à l’ail vendues dans les enseignes Intermarché, Carrefour et Système U. Cette alerte, met en garde contre une erreur d’étiquetage sur la date limite de consommation (DLC), susceptible d’induire les consommateurs en erreur et de présenter des risques pour la santé.

Les produits concernés par le rappel et leur identification

Les produits rappelés sont des barquettes de 600 g de pommes de terre grenailles rôties à l’ail. Voici les informations précises permettant d’identifier ces lots :

– Numéro de lot : M241100951

– Code GTIN : 3271620100013

– DLC affichée erronée : 01/05/2025

– DLC réelle : 05/01/2025

Cette confusion sur la date limite de consommation pourrait inciter les consommateurs à consommer ces produits bien au-delà de leur fraîcheur optimale, augmentant ainsi les risques d’intoxication alimentaire.

Les produits concernés ont été commercialisés entre le 3 décembre 2024 et le 19 décembre de la même année dans les enseignes Intermarché, Carrefour et Système U.

Rappel Conso indique les mesures à prendre

Le site Rappel Conso, en charge des alertes sanitaires, conseille aux consommateurs de ne pas consommer ces produits. Deux options s’offrent à eux :

1. Retourner le produit au point de vente : les magasins concernés proposent un remboursement intégral jusqu’au 20 janvier 2025.

2. Détruire le produit : en cas de doute ou d’impossibilité de retour, il est préférable de jeter le produit pour éviter tout risque. Pour toute question, les clients peuvent contacter le service consommateur au 03 87 87 65 10.

Les distributeurs Intermarché, Carrefour et Système U ont immédiatement retiré les produits concernés de leurs rayons dès réception de l’alerte. Des affiches explicatives ont été placées dans les points de vente, et les informations ont également été diffusées sur leurs sites internet. Cette transparence vise à limiter les conséquences de cette erreur d’étiquetage.

Risques liés à l’erreur d’étiquetage

La consommation d’aliments au-delà de leur réelle date limite peut entraîner des risques pour la santé, tels que des intoxications alimentaires. Ce rappel souligne l’importance pour les consommateurs de vérifier les informations présentes sur les emballages, en particulier les dates de péremption.

Le site gouvernemental Rappel Conso, créé pour centraliser les alertes alimentaires et industrielles, joue un rôle crucial en assurant une diffusion rapide et fiable des rappels de produits. Les consommateurs sont invités à consulter régulièrement cette plateforme pour rester informés des éventuelles alertes et éviter les produits non conformes. Cette alerte démontre l’importance de la vigilance collective pour prévenir les risques sanitaires et renforcer la sécurité alimentaire en France.