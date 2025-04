Conso : les quinze marques de riz contaminé aux pesticides, révèle une enquête de 60 Millions de consommateurs

Le riz, aliment de base dans de nombreux foyers français, est aujourd’hui au cœur d’une polémique sanitaire. Une récente étude pointe du doigt la présence inquiétante de résidus de pesticides dans plusieurs marques de riz non bio. Face à ces révélations, des mesures simples peuvent aider à limiter les risques pour la santé.

L’étude menée par 60 millions de consommateurs a analysé 40 références de riz et révélé que 15 d’entre elles contenaient des résidus de pesticides. Parmi les marques les plus mal notées figurent Saint-Éloi (Intermarché), Ben’s Original, Vivien Paille et U, qui ont obtenu des notes médiocres, autour de 8 à 9 sur 20. Les variétés de riz basmati non bio, principalement importées d’Inde et du Pakistan, se démarquent par des niveaux de contamination nettement supérieurs.

L’agriculture intensive dans ces régions est une des principales causes de cette situation. Les pesticides y sont largement utilisés pour augmenter les rendements, ce qui expose les consommateurs à des résidus chimiques dans leurs assiettes. Bien que les études n’aient pas établi de seuil précis pour les risques sanitaires liés à ces substances, une exposition prolongée pourrait avoir des effets néfastes.

Le riz basmati non bio : un aliment à risque

Les variétés de riz basmati non bio analysées montrent des niveaux de contaminants bien supérieurs à d’autres types de riz. Ce constat soulève des inquiétudes, car le basmati est largement consommé en France pour ses qualités gustatives et sa polyvalence culinaire. L’usage intensif de pesticides dans les pays exportateurs, comme l’Inde et le Pakistan, est directement pointé du doigt.

Les risques pour la santé liés à une consommation régulière de riz contaminé incluent une exposition prolongée à des produits chimiques pouvant affecter certains organes. Bien que les autorités sanitaires surveillent les niveaux de résidus, ces découvertes rappellent l’importance de s’orienter vers des alternatives plus sûres.

Quelles alternatives à privilégier en matière de riz ?

Pour limiter les risques, l’étude recommande de se tourner vers des options plus respectueuses de la santé et de l’environnement. Le riz basmati bio, exempt de pesticides chimiques, représente une alternative plus sûre. Autre option : le riz de Camargue, produit localement en France, qui se distingue par des pratiques agricoles réduisant le recours aux traitements chimiques.

Ces choix, bien qu’un peu plus coûteux, garantissent une qualité supérieure tout en minimisant les risques liés aux pesticides. De plus, favoriser des produits locaux contribue à soutenir une agriculture plus durable. Cette enquête rappelle l’importance d’une vigilance accrue sur les produits alimentaires. Le riz, bien qu’essentiel dans l’alimentation de nombreux ménages, peut être source de préoccupations sanitaires s’il est mal sélectionné.