Rappel Conso : ces flans vendus chez Leclerc, jugés dangereux, rappelés dans toute la France

Une alerte sanitaire a été lancée le 11 janvier 2025 concernant des flans commercialisés dans les enseignes E. Leclerc en France. Ces desserts, appréciés de nombreux consommateurs, présentent un risque potentiel de blessure en raison de la présence de corps étrangers métalliques. Rappel Conso, plateforme spécialisée dans la sécurité des produits, recommande de ne pas consommer ces flans et de les retourner en magasin.

Produits concernés : identification et précautions

L’alerte concerne les flans nappés caramel de la marque Délisse, vendus en lot de 12 pots de 100 g dans les rayons frais. Ces produits ont été disponibles à la vente entre le 23 décembre 2024 et le 10 janvier 2025, une période critique pendant les fêtes, augmentant la probabilité qu’ils aient été achetés en grand nombre. La date limite de consommation indiquée sur les produits est fixée au 23 janvier 2025.

Pour vérifier si un flan appartient au lot défectueux, les consommateurs doivent se référer au code-barres : 3564700007129. En cas de correspondance, il est impératif de ne pas consommer le produit et de le rapporter au point de vente pour un remboursement.

Risques pour la santé et recommandations

La présence de particules métalliques dans ces desserts pourrait causer des blessures ou des effets indésirables graves en cas d’ingestion. Les autorités appellent à la prudence : « Par précaution, les consommateurs détenant ces produits doivent s’abstenir de les consommer et les rapporter immédiatement en magasin », alerte Rappel Conso.

Les clients concernés ont jusqu’au 26 janvier 2025 pour retourner les produits en échange d’un remboursement intégral. Pour toute question, le service client Leclerc est disponible au 0800 865 286.

Un rappel qui suscite des interrogations

Ce rappel intervient dans un contexte dans lequel les rappels de produits alimentaires deviennent de plus en plus fréquents. Ils mettent en lumière les défis liés au contrôle qualité dans les chaînes de production alimentaires. Les consommateurs sont invités à rester vigilants face aux produits qu’ils achètent, en particulier lorsqu’ils concernent des denrées consommées par des enfants ou des personnes vulnérables.

Un rappel à grande échelle

Avec des magasins Leclerc présents sur tout le territoire français, ce rappel touche potentiellement un grand nombre de foyers. L’incident souligne l’importance de la transparence et de la réactivité des distributeurs en cas de risque pour la santé publique.

Ce retrait de produit des rayons rappelle également l’importance pour les consommateurs de vérifier régulièrement les alertes sanitaires, accessibles sur la plateforme Rappel Conso, afin de garantir leur sécurité et celle de leurs proches.