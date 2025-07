Rappel Conso : Attention, ce jus de clémentine commercialisé par Lidl est impropre à la consommation

Le 6 janvier 2025, le site gouvernemental Rappel Conso a émis une alerte concernant le pur jus de clémentine de la marque Solevita, vendu dans les magasins Lidl entre le 23 décembre 2024 et le 3 janvier 2025.

Ce produit, conditionné en bouteilles plastiques d’un litre, est rappelé en raison d’une rupture de la chaîne du froid. Cette anomalie peut entraîner une prolifération de bactéries, rendant le jus impropre à la consommation et potentiellement dangereux pour la santé.

Cette situation souligne les enjeux liés à la conservation des produits frais dans le secteur agroalimentaire, où une défaillance logistique peut avoir des répercussions importantes sur la sécurité des consommateurs.

Les bouteilles rappelées portent le numéro de lot 331.D et une date de durabilité minimale fixée au 24 février 2025 et le GTIN 4056489170099. Les consommateurs ayant acheté ce produit sont invités à ne pas le consommer. Lidl offre la possibilité de rapporter le produit en magasin pour un remboursement intégral. Or, la procédure de remboursement est possible jusqu’à la fin du rappel, prévu pour le 4 février 2025, comme l’indique Rappel Conso sur son site web. Dépassé cette date, l’enseigne n’acceptera plus les retours. Toutefois, si un retour n’est pas possible, il demeure fortement conseillé de se débarrasser du produit, en veillant à sa destruction avant de le jeter, afin d’éviter qu’il ne soit récupéré et consommé par un tiers.

Les démarches à suivre si vous avez acheté ce jus

Cette procédure de rappel est en vigueur jusqu’au 4 février 2025. Les clients peuvent également contacter le service consommateur de Lidl pour obtenir plus d’informations sur la démarche à suivre. Face à cette situation, Lidl a pris des mesures immédiates en lançant ce rappel en collaboration avec les autorités sanitaires. Cette réactivité témoigne de l’engagement de l’enseigne envers la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs. Toutefois, cet incident met en lumière la nécessité pour les enseignes de renforcer les contrôles tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Les rappels de produits, bien qu’inquiétants, sont une étape essentielle pour garantir la qualité et la sécurité des aliments proposés sur le marché. Cet incident rappelle l’importance pour les consommateurs de rester attentifs aux informations sur les rappels de produits. Lidl, comme d’autres enseignes, est confrontée à des défis liés à la logistique et à la conservation des produits, particulièrement dans un contexte de distribution massive.