Rachat et regroupement de crédits : qu’est-ce que c’est ?

La gestion des finances peut parfois être un véritable casse-tête pour beaucoup de personnes, et ce, bien que les revenus qu'elles perçoivent soient réguliers et stables. Leurs factures s'accumulent, les mensualités deviennent un véritable fardeau et tout le stress en découlant peut rapidement devenir écrasant. C'est dans ces moments-là que l'on pourrait miser sur le rachat de crédits ou le regroupement de prêts pour retrouver une certaine bouffée d'air frais dans son budget et rééquilibrer ses finances. Nous vous en disons plus ici.

Le rachat de crédits et le regroupement : les différences

En principe, le rachat de crédits et le regroupement de prêts font référence à une même opération bancaire qui est également connue sous le nom de restructuration de créances. De fait, il n'existe aucune différence entre les deux. Leur principe est relativement simple. Il s'agit de faire racheter vos crédits en cours par un établissement spécialisé pour n'avoir qu'un crédit unique avec des conditions plus avantageuses. C'est comme si vous les remboursiez par anticipation en vue d'en contracter un nouveau auprès d'un autre organisme prêteur. Dans ce cadre, la société de rachat solde vos créances chez vos différents créanciers.

Elle adresse à chacun le remboursement des montants dus et s'acquitte de tous les frais associés. Lors de l'étape suivante, le même organisme débloque les fonds pour ensuite unifier les crédits ainsi rachetés au sein d'un même contrat. L'opération vous permet par conséquent de profiter d'un crédit unique à rembourser à une seule banque, avec un taux plus bas, une durée de remboursement rééchelonnée et des mensualités allégées jusqu'à 60 %.

Au cas où vous auriez du mal à gérer vos prêts en cours, faites un rachat de prêts ou un regroupement de crédits et vous pourrez assainir vos finances personnelles. Une telle opération rime avec :

situation d'endettement optimisée,

montant de reste à vivre amélioré,

pouvoir d'achat retrouvé,

démarches administratives allégées,

lecture et gestion de votre budget facilitées.

Son autre avantage tient à la possibilité d'y inclure une demande de trésorerie d'appoint. Il s'agit d'un prêt non affecté accordé par l'organisme de rachat et qu'il rajoute au contrat existant. Vous pourrez ainsi l'utiliser pour financer les projets personnels que vous souhaitez sans accroître votre taux d'endettement. Il faut également savoir que la même opération bancaire vous permet d'être prévoyant en anticipant une baisse de revenus.

Il convient de préciser que le rachat ou le regroupement de crédits diffère de la renégociation de prêts. Cette dernière consiste à demander à chaque banque de revoir les conditions de votre crédit, notamment le taux d'intérêt ou la durée de l'emprunt.

Quelle solution serait adaptée à votre cas ?

Puisque le rachat et le regroupement de prêts se rapportent à une seule et même solution, vous n'aurez pas à faire le choix entre les deux. On distingue cependant plusieurs programmes de restructuration de créances. D'abord, le regroupement d'emprunts à la consommation ne concerne que ces derniers, à l'instar des prêts personnels, des crédits renouvelables, des emprunts affectés, des découverts bancaires de plus de trente jours… Ce programme vous convient donc si vous n'avez contracté que des prêts de ce type.

Le rachat de crédits hypothécaires présente quant à lui la particularité de considérer les crédits à la consommation, les emprunts immobiliers ainsi que certaines dettes. Parmi celles-ci, citons les factures impayées, les découverts bancaires de moins de trente jours, les retards de loyers, les retards d'impôts, les pensions alimentaires… Cette option est intéressante si vous disposez au moins d'un prêt immobilier en cours et que celui-ci correspond à plus de 60 % du montant total à faire racheter. Toutefois, elle nécessite des frais supplémentaires et une garantie, mais vous permet de profiter d'un emprunt pouvant être remboursé sur une plus longue durée.

À savoir qu'avant de faire racheter vos cumuls de créances, il est important d'effectuer une simulation en ligne. Un simulateur online vous donne la possibilité d'anticiper gratuitement les conditions dont les organismes de rachat pourraient vous faire profiter. Il vous offre en plus une estimation des gains de trésorerie que l'opération pourrait rapporter. Autrement dit, la simulation en ligne est pour vous l'occasion d'évaluer la faisabilité de votre projet et de déterminer si le regroupement de prêts est vraiment intéressant ou non.

Comment comparer les différentes offres ?

Après avoir choisi le programme qui vous convient le mieux et vous être assuré que la restructuration de créances vous est réellement bénéfique, vous pouvez procéder à la comparaison. Il faudra passer par un comparateur en ligne pour ce faire. 100 % gratuit et sans engagement, cet outil vous permet de faire jouer la concurrence en seulement quelques clics. Il vous offre la possibilité de comparer plusieurs devis provenant de différentes sociétés de rachat, sans vous engager dans un long processus de démarchage. Au moment de la comparaison, vous devez porter attention à un certain nombre de facteurs tels que :

le TIN (taux d'intérêt nominal) qui se rapporte au coût du prêt hors frais annexes,

le TAEG (taux annuel effectif global) qui inclut la totalité des frais occasionnés par votre nouveau prêt : intérêts bancaires, frais de dossier, commissions, assurance emprunteur, etc.

: intérêts bancaires, frais de dossier, commissions, assurance emprunteur, etc. la durée du prêt qui détermine le montant des mensualités,

le coût total de l'emprunt,

le montant des mensualités qui doit être adapté à votre capacité de remboursement…

Pour mettre toutes les chances de votre côté, il vous est possible de mandater un courtier spécialisé qui se chargera de vous orienter vers l'offre la plus avantageuse.

La demande de rachat ou de regroupement de crédits

Une fois que vous aurez trouvé la bonne offre, vous pouvez faire votre demande de rachat ou de regroupement d'emprunts. Pour cela, vous devez constituer un dossier comprenant plusieurs justificatifs :

une pièce d'identité,

un justificatif de domicile,

vos trois derniers bulletins de salaire ou avis d'imposition,

vos trois derniers relevés de compte,

les tableaux d'amortissement des crédits en cours ,

, les justificatifs des autres dettes…

D'autres éléments peuvent vous être exigés en fonction de votre situation. Ainsi, avant de vous lancer dans la demande, veillez à vous renseigner amplement sur la liste complète des justificatifs requis. Une fois votre dossier monté, il faudra le faire parvenir à l'établissement financier choisi. Celui-ci le passera au crible après l'avoir réceptionné et vous proposera une offre définitive en cas d'approbation. La signature de cette offre enclenche le processus de rachat ou de regroupement de crédits.