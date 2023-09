Le prix de cette pièce de 2 euros peut atteindre jusqu’à 30 000 euros

6 Partages Facebook

Les collectionneurs d'objets de valeur peuvent dépenser de très grandes sommes pour certaines pièces de monnaie rares. C'est notamment le cas de ces pièces de 2 euros, dont la valeur peut atteindre jusqu'à 30 000 euros. Et pour cause, certains détails qu'elles contiennent les rendent uniques.

Pourquoi ces pièces de monnaie valent aussi cher ?

Il est vrai que l'euro est considéré comme étant une monnaie « jeune ». Pourtant, certaines pièces peuvent atteindre des valeurs inestimables, grâce à leurs particularités. D'ailleurs, au cours de ces deux dernières décennies, l'euro est de plus en plus sollicité par les collectionneurs. C'est notamment le cas de certaines pièces de 2 euros. À titre d'information, une de ces dernières a été frappée plus de 500 fois dans l'UE depuis 2001. Pour des erreurs de frappes, faites intentionnellement ou par inadvertance, elle vaut aujourd'hui plusieurs milliers d'euros.

Toutefois, il est important de connaître le niveau de rareté des pièces de monnaie. On distingue deux classifications : R1 et R2. Leur classification se fait en fonction de plusieurs facteurs, à l'instar des dessins ou des inscriptions marqués sur l'une de leurs faces. Dans certains cas, il s'agit d'exemplaires uniques, frappés en petite quantité pour une occasion spéciale.

Des pièces de 2 euros d'une valeur de 30 000 euros

La première spécificité de ces pièces de 2 euros uniques et de valeur inestimable réside au niveau de leur face, qui est peu commune, à l'instar des éditions spéciales de Monaco, Saint-Marin, du Vatican ou de Malte. Certaines comportent des portraits de célébrité, ce qui a fait monter en flèche leur valeur, à l'exemple de la pièce avec le visage de Grace Kelly. Celle-ci existe en 2 000 exemplaires seulement, frappés en 2007 et son prix sur le marché des collectionneurs peut aller jusqu'à 30 000 euros.

Une autre pièce en euro qui vaut très cher est celle d'un centime, frappée en Italie en 2002, qui contient une gravure du Mole Antonelliana, un monument symbolique de Turin. Or, toutes les autres pièces de la même valeur contiennent le Castel del Monte, un château du XIIIᵉ situé dans les Pouilles, ce qui rend ce modèle si unique. Elle vaut actuellement 6 000 euros. Cependant, seulement 12 exemplaires ont été recensés jusqu'à présent, sur 7 000 frappés en 2002.

Par ailleurs, pour ceux qui font partie des chanceux à avoir trouvé l'une de ces pièces uniques de 2 euros, il est important de se renseigner auprès d'un expert avant de procéder à la vente. Et pour cause, le marché est constamment en mouvement.