Carburants : à qui profitera l’aide de 100 euros par voiture annoncée par Macron ?

Au cours de l’interview accordée aux JT de TF1 et de France 2, le président de la République a annoncé la mise en place d’une nouvelle aide de 100 euros maximum pour les « Français qui travaillent et qui ont besoin de rouler ». Emmanuel Macron a ainsi souligné que cette aide se limiterait aux travailleurs.

En effet, un nouveau dispositif d’aide aux travailleurs va profiter aux cinq premiers déciles, dont le cinquième correspond au revenu fiscal annuel de référence par part inférieur à 14 700 euros. Dans le détail, les travailleurs qui pourront bénéficier de cette subvention sont ceux qui touchent moins de 1 314 euros net par mois pour une personne seule, 3 285 euros net par mois pour un couple avec un enfant et 5 255 euros net par mois pour un couple avec trois enfants. Emmanuel Macron a bien spécifié, dans son entrevue, que cette aide était limitée, assumant, par là, le fait de ne pas aider les ménages qui n’en ont pas besoin.

Une aide estimée à 10 centimes d’euros par litre de carburant à l’année

On sait déjà que cette indemnité sera versée par voiture et par an, et non pas par foyer. En d’autres termes, chaque membre d’un foyer modeste qui utilise son véhicule (voiture, deux-roues, trois-roues, thermique et/ou électrique) pour se rendre au travail recevra cette aide, dont le montant ne dépassera pas les 100 euros. Un couple recevra donc 200 euros pour l'achat de carburant, bien que cela puisse sembler infime, compte tenu du coût élevé des carburants. Selon les données du ministère de l'Économie, cette aide équivaut à environ 10 centimes d'euro par litre sur l'ensemble de l'année pour une personne parcourant en moyenne 12 000 kilomètres annuellement.

En théorie, environ 10 millions de ménages pourraient être éligibles à cette aide, mais la réalité sera probablement différente. Pour mémoire, une aide similaire avait été proposée pour l'année 2022, puis versée en janvier 2023. Mais elle n'a bénéficié qu'à seulement 4,3 millions de foyers, pour un montant total de 430 millions d'euros. Pour l'année 2024, le gouvernement prévoit une mesure de taille similaire, visant environ 5 millions de foyers, selon les déclarations de Bercy. Par ailleurs, pour être éligible à cette aide, il est nécessaire de faire une demande en fournissant son numéro fiscal, le numéro d'immatriculation du véhicule, une attestation d'assurance pour le véhicule et une déclaration sur l'honneur affirmant son utilisation pour les trajets domicile-travail.

Cependant, bien qu'Emmanuel Macron ait annoncé cette aide avec enthousiasme à la fin de septembre, elle ne pourra pas être versée avant 2024. Pour ce faire, il faudra l'intégrer au projet de loi de finances (PLF) pour le budget 2024 et la faire adopter par le Parlement, comme l'a précisé le chef de l'État lors de son discours. En comparaison, l'aide annoncée en janvier dernier avait remplacé la réduction des taxes à la pompe pour tous, qui avait pris fin le 31 décembre 2022, et avait commencé à être versée en janvier. Les personnes éligibles avaient pu faire leur demande entre le 16 janvier et le 28 février, avant qu'une prolongation jusqu'au 31 mars 2023 ne soit mise en place via un formulaire en ligne sur le site impots.gouv.fr. Malgré cela, près de la moitié des 10 millions de foyers éligibles n'avaient pas encore demandé cette prime à la date limite.