La poste annonce la hausse des tarifs des colis et courriers

La Poste a décidé d'augmenter les tarifs de certaines de ses prestations. Pour envoyer du courrier ou des colis, les Français devront désormais payer plus cher. C'est ce qu'indique la Poste dans un communiqué publié ce jeudi 27 juillet 2023.

Dans ce dernier, La Poste annonce donc qu'elle va procéder à « des ajustements tarifaires du service universel postal le 1ᵉʳ janvier 2024 ». Ces hausses auront lieu « dans le cadre du dispositif d’encadrement pluriannuel des tarifs décidé par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (l’ARCEP) », indique La Poste.

Ces hausses sont expliquées par la situation financière de l'entreprise. « Ces évolutions permettent d’assurer la pérennité du service universel postal avec une qualité élevée dans un contexte d’inflation et de baisse des volumes du courrier, et de continuer à répondre aux usages et aux besoins de ses clients tout en réduisant son empreinte carbone », explique encore La Poste.

Hausse des tarifs de plusieurs produits

Selon toujours le communiqué du groupe, cette évolution des tarifs sera « sans impact sur le budget des ménages » en rappelant qu' « en 2023, le budget d’un ménage en produits postaux représente 33 € par an en moyenne, soit 0,1 % de son budget annuel ».

Pour 2024, « cette dépense en produits postaux est estimée stable », estime l'entreprise, qui souligne que pour la hausse des tarifs, elle aura lieu selon « les types d’envois ». Pour le détail, « le tarif de la Lettre verte, pour les envois du quotidien, qui était de 1,16 €, inchangé depuis 2 ans, s’élèvera à 1,29 € en 2024 ».

Quant au tarif de la Lettre services plus, pour les envois de documents les plus importants nécessitant des notifications de suivi, « elle sera ajustée de 2,95 € à 2,99 € », alors que le tarif de la Lettre recommandée passera de 4,83 € à 5,36 € ». De son côté, le prix de « la Lettre internationale de 0 à 20 g évoluera de 1,80 € à 1,96 € ».

Cependant, le tarif de la e-lettre rouge (3 feuillets), pour les envois urgents distribués le lendemain, restera inchangé à 1,49 €. Il en va de même pour le tarif du sticker « suivi », solution qui permet aux clients particuliers de disposer

d’informations sur la distribution de tous leurs courriers munis de ce sticker, qui restera à 0,50 €, selon le communiqué.

De leur côté, « les tarifs courriers-colis du service universel postal augmenteront en moyenne de 8,3% au 1ᵉʳ janvier 2024 » ajoute encore La Poste.

Ce sont donc les tarifs qui seront appliqués aux clients de La Poste pour envoyer leurs lettres vers tous les pays de l’Union européenne et le reste du monde.

Dans ce communiqué, La poste rappelle qu'elle « propose également un service en ligne de timbres à imprimer chez soi, accessible 24h/24 (service MonTimbrenLigne) ». Elle indique que « les clients bénéficieront, sur cette gamme, d’une

remise de 3 à 10 centimes d’euros en fonction du poids de leur lettre par rapport au tarif public classique ».